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Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью - РИА Новости, 16.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью - РИА Новости, 16.10.2024
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью, в частности, регионы проработают совместные проекты к 80-летию Великой Победы,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:20
2024-10-16T16:20
калужская область
калужская область
ленинградская область
санкт-петербург
владислав шапша
александр дрозденко
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью, в частности, регионы проработают совместные проекты к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что в среду в Санкт-Петербурге губернатор Владислав Шапша встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества регионов. С 2002 года оно осуществляется на основе соответствующего соглашения в сфере машиностроения, сельского хозяйства, культуры, спорта, патриотического воспитания молодежи. С открытием прямых авиаперелётов в Санкт-Петербург хорошо развивается туризм, отмечают в областном правительстве. "У нас налажено практически ежедневное прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом. Мы субсидируем перелеты в Северную столицу наших школьников по туристическим программам. Приглашаем ленинградских ребят к нам в гости", - подчеркнул Владислав Шапша. Обсуждались и другие планы по туристическому обмену. В ближайшее время в Калужскую область приедет бизнес-миссия по туризму из Ленобласти. Владислав Шапша особо отметил, что Калужская и Ленинградская области близки по структуре промышленности, развивают крупные автомобильные и фармацевтические кластеры, занимают ведущие позиции в национальном инвестиционном рейтинге. Учитывая это, по мнению калужского губернатора, объёмы сотрудничества могут значительно вырасти. "Проработаем совместные проекты к 80-летию Великой Победы. И, конечно, наша общая задача сейчас – поддержка участников СВО и их семей. Взаимодействуем в этом направлении", - резюмировал Шапша.
https://ria.ru/20241008/kaluzhskaya-oblast-1976968806.html
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калужская область, ленинградская область, санкт-петербург, владислав шапша, александр дрозденко
Калужская область, Калужская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Владислав Шапша, Александр Дрозденко

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью, в частности, регионы проработают совместные проекты к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что в среду в Санкт-Петербурге губернатор Владислав Шапша встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества регионов. С 2002 года оно осуществляется на основе соответствующего соглашения в сфере машиностроения, сельского хозяйства, культуры, спорта, патриотического воспитания молодежи. С открытием прямых авиаперелётов в Санкт-Петербург хорошо развивается туризм, отмечают в областном правительстве.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Реализацию инфраструктурных проектов обсудили в Калужской области
8 октября, 13:45
"У нас налажено практически ежедневное прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом. Мы субсидируем перелеты в Северную столицу наших школьников по туристическим программам. Приглашаем ленинградских ребят к нам в гости", - подчеркнул Владислав Шапша.
Обсуждались и другие планы по туристическому обмену. В ближайшее время в Калужскую область приедет бизнес-миссия по туризму из Ленобласти.
Владислав Шапша особо отметил, что Калужская и Ленинградская области близки по структуре промышленности, развивают крупные автомобильные и фармацевтические кластеры, занимают ведущие позиции в национальном инвестиционном рейтинге. Учитывая это, по мнению калужского губернатора, объёмы сотрудничества могут значительно вырасти.
"Проработаем совместные проекты к 80-летию Великой Победы. И, конечно, наша общая задача сейчас – поддержка участников СВО и их семей. Взаимодействуем в этом направлении", - резюмировал Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 13:42
 
Калужская областьКалужская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургВладислав ШапшаАлександр Дрозденко
 
 
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