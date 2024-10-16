https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью - РИА Новости, 16.10.2024

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью, в частности, регионы проработают совместные проекты к 80-летию Великой Победы,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:20

2024-10-16T16:20

2024-10-16T16:20

калужская область

калужская область

ленинградская область

санкт-петербург

владислав шапша

александр дрозденко

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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью, в частности, регионы проработают совместные проекты к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что в среду в Санкт-Петербурге губернатор Владислав Шапша встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества регионов. С 2002 года оно осуществляется на основе соответствующего соглашения в сфере машиностроения, сельского хозяйства, культуры, спорта, патриотического воспитания молодежи. С открытием прямых авиаперелётов в Санкт-Петербург хорошо развивается туризм, отмечают в областном правительстве. "У нас налажено практически ежедневное прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом. Мы субсидируем перелеты в Северную столицу наших школьников по туристическим программам. Приглашаем ленинградских ребят к нам в гости", - подчеркнул Владислав Шапша. Обсуждались и другие планы по туристическому обмену. В ближайшее время в Калужскую область приедет бизнес-миссия по туризму из Ленобласти. Владислав Шапша особо отметил, что Калужская и Ленинградская области близки по структуре промышленности, развивают крупные автомобильные и фармацевтические кластеры, занимают ведущие позиции в национальном инвестиционном рейтинге. Учитывая это, по мнению калужского губернатора, объёмы сотрудничества могут значительно вырасти. "Проработаем совместные проекты к 80-летию Великой Победы. И, конечно, наша общая задача сейчас – поддержка участников СВО и их семей. Взаимодействуем в этом направлении", - резюмировал Шапша.

https://ria.ru/20241008/kaluzhskaya-oblast-1976968806.html

https://ria.ru/20241008/kaluga-1976968193.html

калужская область

ленинградская область

санкт-петербург

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калужская область, ленинградская область, санкт-петербург, владислав шапша, александр дрозденко