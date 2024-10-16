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В Германии не изменили свою позицию о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 16.10.2024
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14:18 16.10.2024 (обновлено: 14:35 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sholts-1978337203.html
В Германии не изменили свою позицию о принятии Украины в НАТО
В Германии не изменили свою позицию о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 16.10.2024
В Германии не изменили свою позицию о принятии Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину в НАТО, заявил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:18
2024-10-16T14:35
в мире
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину в НАТО, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - заявил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина. Он отметил, что между Киевом и Берлином есть договоренность держать подробности встречи Шольца и Зеленского втайне, но на вопрос о том, что "план" Зеленского уже частично опубликован и содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО ответил, что позиция Германии по данному вопросу не изменились в результате встречи.В прошлую пятницу Шольц принял у себя Зеленского. Тот представил канцлеру детали своего "мирного плана".Ранее Зеленский представил в Раде так называемый план победы. Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241016/nato-1978285987.html
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в мире, украина, германия, нато, россия, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Германия, НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Германии не изменили свою позицию о принятии Украины в НАТО

Шольц не изменил своей позиции о неготовности срочно принять Украину в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину в НАТО, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - заявил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина. Он отметил, что между Киевом и Берлином есть договоренность держать подробности встречи Шольца и Зеленского втайне, но на вопрос о том, что "план" Зеленского уже частично опубликован и содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО ответил, что позиция Германии по данному вопросу не изменились в результате встречи.
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Вчера, 11:08
В прошлую пятницу Шольц принял у себя Зеленского. Тот представил канцлеру детали своего "мирного плана".
Ранее Зеленский представил в Раде так называемый план победы. Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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В миреУкраинаГерманияНАТОРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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