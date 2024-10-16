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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 16.10.2024 (обновлено: 23:09 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sholts--1978350607.html
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:28
2024-10-16T23:09
специальная военная операция на украине
олаф шольц
украина
россия
германия
владимир путин
в мире
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с президентом Владимиром Путиным. "У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна (конференция. — Прим. ред.), в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что, когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так", — сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента Германии (бундестаге). Его выступление транслировалось на канале бундестага в YouTube. Канцлер подчеркнул, что при этом должны соблюдаться два принципа: никакие решения не будут приниматься без участия Украины и без предварительного согласия между странами — партнерами Германии. Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область российский лидер также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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олаф шольц, украина, россия, германия, владимир путин, в мире, юрий ушаков, запорожская аэс, нато
Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, В мире, Юрий Ушаков, Запорожская АЭС, НАТО
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Олаф Шольц заявил о необходимости участия РФ в следующей конференции по Украине

© AP Photo / Justin TallisОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с президентом Владимиром Путиным.
"У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна (конференция. — Прим. ред.), в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что, когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так", — сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента Германии (бундестаге). Его выступление транслировалось на канале бундестага в YouTube.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
Канцлер подчеркнул, что при этом должны соблюдаться два принципа: никакие решения не будут приниматься без участия Украины и без предварительного согласия между странами — партнерами Германии. Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область российский лидер также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОлаф ШольцУкраинаРоссияГерманияВладимир ПутинВ миреЮрий УшаковЗапорожская АЭСНАТО
 
 
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