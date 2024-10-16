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Шапша принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде - РИА Новости, 16.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:23 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shapsha-1978374569.html
Шапша принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде
Шапша принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде - РИА Новости, 16.10.2024
Шапша принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде
Губернатор Калужской области Владислав Шапша от имени комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", которую он возглавляет, принял участие в семинаре по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:23
2024-10-16T17:23
калужская область
россия
калужская область
санкт-петербург
владислав шапша
мария львова-белова
александр дрозденко
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша от имени комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", которую он возглавляет, принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде в Санкт-Петербурге, сообщает правительство региона. В среду в Санкт-Петербурге Шапша принял участие в семинаре по применению алгоритмов межведомственного взаимодействия по различным видам инцидентов, который проводила подкомиссия по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры". Семинар прошёл на базе Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. На семинаре обсуждались вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия по реагированию на кризисные состояния несовершеннолетних. В числе спикеров мероприятия были уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — сопредседатели профильной подкомиссии. Шапша приветствовал участников семинара от имени комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которую он возглавляет. "Губернатор отметил, что в настоящее время тревогу вызывает не только статистика кризисных явлений в детской среде, но и отсутствие у большинства регионов комплекса согласованных мер по реагированию на такие ситуации", - говорится в сообщении областного правительства. Шапша добавил, что концептуальные подходы к работе с угрозами и рисками уже обсуждались. Он подчеркнул, что 15 регионов взялись за пилотную апробацию профилактических мероприятий. Впоследствии к ним присоединились еще четыре региона: Калужская область, Алтайский и Забайкальский края, Ханты-Мансийский автономный округ. "Во многих субъектах есть законодательный, методический, практический базис такой работы. И чем больше регионов в ней участвует, тем более масштабный эффект мы получим. Самое главное – не оставаться в стороне", - сказал губернатор. Он добавил, что подкомиссия ставит перед собой задачу выстроить универсальную модель профилактики и выявления подростков с деструктивным поведением. "Нужно сделать так, чтобы эти алгоритмы были применимы во всех регионах", - подчеркнул Шапша. Шапша также отметил, что с помощью площадки комиссии Госсовета будут подготовлены предложения и рекомендации для принятия решений на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html
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россия, калужская область, санкт-петербург, владислав шапша, мария львова-белова, александр дрозденко
Калужская область, Россия, Калужская область, Санкт-Петербург, Владислав Шапша, Мария Львова-Белова, Александр Дрозденко

Шапша принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша от имени комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", которую он возглавляет, принял участие в семинаре по кризисным явлениям в детской среде в Санкт-Петербурге, сообщает правительство региона.
В среду в Санкт-Петербурге Шапша принял участие в семинаре по применению алгоритмов межведомственного взаимодействия по различным видам инцидентов, который проводила подкомиссия по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры". Семинар прошёл на базе Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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На семинаре обсуждались вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия по реагированию на кризисные состояния несовершеннолетних.
В числе спикеров мероприятия были уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — сопредседатели профильной подкомиссии.
Шапша приветствовал участников семинара от имени комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которую он возглавляет.
"Губернатор отметил, что в настоящее время тревогу вызывает не только статистика кризисных явлений в детской среде, но и отсутствие у большинства регионов комплекса согласованных мер по реагированию на такие ситуации", - говорится в сообщении областного правительства.
Шапша добавил, что концептуальные подходы к работе с угрозами и рисками уже обсуждались. Он подчеркнул, что 15 регионов взялись за пилотную апробацию профилактических мероприятий. Впоследствии к ним присоединились еще четыре региона: Калужская область, Алтайский и Забайкальский края, Ханты-Мансийский автономный округ.
"Во многих субъектах есть законодательный, методический, практический базис такой работы. И чем больше регионов в ней участвует, тем более масштабный эффект мы получим. Самое главное – не оставаться в стороне", - сказал губернатор.
Он добавил, что подкомиссия ставит перед собой задачу выстроить универсальную модель профилактики и выявления подростков с деструктивным поведением. "Нужно сделать так, чтобы эти алгоритмы были применимы во всех регионах", - подчеркнул Шапша.
Шапша также отметил, что с помощью площадки комиссии Госсовета будут подготовлены предложения и рекомендации для принятия решений на федеральном уровне.
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Калужская областьРоссияКалужская областьСанкт-ПетербургВладислав ШапшаМария Львова-БеловаАлександр Дрозденко
 
 
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