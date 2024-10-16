https://ria.ru/20241016/reb-1978287289.html
В Горловке начали устанавливать средства РЭБ на крыше автобусов
В Горловке начали устанавливать средства РЭБ на крыше автобусов - РИА Новости, 16.10.2024
В Горловке начали устанавливать средства РЭБ на крыше автобусов
Средства РЭБ устанавливают для защиты граждан на крыше автобусов в Горловке в ДНР, которые следуют по опасным маршрутам, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:11
2024-10-16T11:11
2024-10-16T11:11
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ГОРЛОВКА, 16 окт - РИА Новости. Средства РЭБ устанавливают для защиты граждан на крыше автобусов в Горловке в ДНР, которые следуют по опасным маршрутам, сообщил РИА Новости сотрудник городского автотранспортного предприятия. "Поскольку в последнее время очень участились обстрелы гражданского транспорта и пассажирского транспорта, который перевозит гражданских лиц, (ВСУ - ред.) не стесняются поражать автобусы, троллейбусы, было принято решение установить средства РЭБ на автобусах на крыше для обеспечения безопасности пассажиров", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства в депо показал корреспонденту РИА Новости автобус, который в течение месяца был трижды атакован вражескими беспилотниками. Кроме того, он показал и средства РЭБ, которые уже установлены на крыше общественного транспорта. "Надеемся, что установленное оборудование поможет сохранить человеческие жизни и здоровье", - заключил собеседник. СК России 15 октября зафиксировал последствия прилета ударного беспилотника по автобусу в Горловке, в результате которого пострадали три человека. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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Сотрудник автотранспортного предприятия об установке РЭБ на крыше автобусов в Горловке
Средства РЭБ начали устанавливать на крыше автобусов в Горловке в ДНР из-за участившихся атак ВСУ на гражданский транспорт.
Об этом РИА Новости рассказал сотрудник городского автотранспортного предприятия.
2024-10-16T11:11
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Горловке начали устанавливать средства РЭБ на крыше автобусов
Средства РЭБ устанавливают на крыше автобусов в Горловке для защиты пассажиров