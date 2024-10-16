https://ria.ru/20241016/psb-1978299416.html

Подгузова призвала развивать российско-китайские программы финграмотности

Подгузова призвала развивать российско-китайские программы финграмотности - РИА Новости, 16.10.2024

Подгузова призвала развивать российско-китайские программы финграмотности

Сотрудничество России и Китая в области инноваций и финансовых технологий создает большие возможности для инвестиций и развития передовых продуктов и сервисов... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:01

2024-10-16T12:01

2024-10-16T12:01

экономика

китай

россия

вера подгузова

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области инноваций и финансовых технологий создает большие возможности для инвестиций и развития передовых продуктов и сервисов для бизнеса и населения обеих стран, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало на пленарном заседании российской части Российского-Китайского комитета дружбы, мира и развития. "В эпоху стремительного развития цифровых технологий наши страны, используя уникальную экспертизу национальных технологических компаний и банков, активно развивают проекты в области цифровых валют, искусственного интеллекта и новых финтех-платформ. Но столь бурное развитие технологий требует от людей новых знаний и навыков для безопасного и эффективного использования финансовых инструментов", – цитирует пресс-служба ПСБ Подгузову. Финансовая грамотность — это важное условие для создания устойчивых экономик, и здесь Россия и Китай также имеют большой потенциал для совместной работы и обмена накопленным опытом, указала топ-менеджер банка. "Например, наш банк совместно с Советом Евразийского женского форума под патронажем Совета Федерации реализует большую образовательную программу "Лидерство в женских инвестициях", подобные образовательные программы развиваются и в Китае. Я уверена, что активное взаимодействие наших стран в области финансового просвещения научит граждан эффективнее и с большей выгодой использовать инновационные сервисы, и что немаловажно - значительно повысит защиту людей от потенциальных мошенников", - заключила Подгузова.

https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html

https://ria.ru/20240914/zhenschiny-1972605039.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, вера подгузова, совет федерации рф