https://ria.ru/20241016/peterburg-1978303303.html
В Петербурге известный конструктор отдал мошенникам 23,5 миллиона рублей
В Петербурге известный конструктор отдал мошенникам 23,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.10.2024
В Петербурге известный конструктор отдал мошенникам 23,5 миллиона рублей
Пенсионер из Санкт-Петербурга, которому неизвестные рассказали о "денежных переводах" от его имени в поддержку незаконной организации, отдал им свои сбережения... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которому неизвестные рассказали о "денежных переводах" от его имени в поддержку незаконной организации, отдал им свои сбережения на сумму 23,5 миллиона рублей, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Московского района обратился 94-летний житель одного из домов на Бассейной улице. "Мужчина рассказал полицейским, что с 13 до 16 сентября его донимали звонками неизвестные и сообщали о том, что якобы от его имени совершались переводы для поддержки незаконной организации, и для непривлечения за это к ответственности заявителю было рекомендовано снять все свои сбережения и передать их через курьера, что потерпевший и сделал. На улице у своего дома мужчина передал незнакомцу 23 524 921 рубль", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подозреваемых ищут, заключают в ГУМВД. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что от действий мошенников пострадал советский и российский конструктор глубоководных технических средств и комплексов Юрий Коновалов, которому в 1993 году было присвоено звание Героя России. По данным из открытых источников, в 2004 году Коновалов разработал концепцию развития глубоководных технических средств, одобренную Минобороны и ставшую основой концепции развития глубоководных сил и средств России, утверждённой в 2006 году. Официальным подтверждением личности потерпевшего РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html
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https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге известный конструктор отдал мошенникам 23,5 миллиона рублей
В Петербурге мошенники обманули конструктора Коновалова на 23,5 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости.
Пенсионер из Санкт-Петербурга, которому неизвестные рассказали о "денежных переводах" от его имени в поддержку незаконной организации, отдал им свои сбережения на сумму 23,5 миллиона рублей, мошенников ищет полиция, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Московского района обратился 94-летний житель одного из домов на Бассейной улице.
"Мужчина рассказал полицейским, что с 13 до 16 сентября его донимали звонками неизвестные и сообщали о том, что якобы от его имени совершались переводы для поддержки незаконной организации, и для непривлечения за это к ответственности заявителю было рекомендовано снять все свои сбережения и передать их через курьера, что потерпевший и сделал. На улице у своего дома мужчина передал незнакомцу 23 524 921 рубль", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подозреваемых ищут, заключают в ГУМВД.
Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что от действий мошенников пострадал советский и российский конструктор глубоководных технических средств и комплексов Юрий Коновалов, которому в 1993 году было присвоено звание Героя России.
По данным из открытых источников, в 2004 году Коновалов разработал концепцию развития глубоководных технических средств, одобренную Минобороны и ставшую основой концепции развития глубоководных сил и средств России, утверждённой в 2006 году.
Официальным подтверждением личности потерпевшего РИА Новости пока не располагает.