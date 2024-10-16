https://ria.ru/20241016/peskov-1978317682.html

Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского

Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского

То, что Владимир Зеленский называет "мирным планом", скорее всего, подразумевает войну с Россией до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:59

2024-10-16T12:59

2024-10-16T14:15

россия

сша

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. То, что Владимир Зеленский называет "мирным планом", скорее всего, подразумевает войну с Россией до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", — сказал он. При этом пресс-секретарь отметил, что ему трудно комментировать то, чего он пока не слышал и не видел. По его словам, настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. "Там может быть иной план, <…> понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", — заключил пресс-секретарь.Сегодня Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы, который в конце сентября возил в США и среди прочих показывал Джо Байдену. В плане пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта, размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета" и снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием вглубь России.В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противной стороны на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков