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Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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12:59 16.10.2024 (обновлено: 14:15 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/peskov-1978317682.html
Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского
Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского
То, что Владимир Зеленский называет "мирным планом", скорее всего, подразумевает войну с Россией до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:59
2024-10-16T14:15
россия
сша
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. То, что Владимир Зеленский называет "мирным планом", скорее всего, подразумевает войну с Россией до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", — сказал он. При этом пресс-секретарь отметил, что ему трудно комментировать то, чего он пока не слышал и не видел. По его словам, настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. &quot;Там может быть иной план, &lt;…&gt; понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет&quot;, — заключил пресс-секретарь.Сегодня Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы, который в конце сентября возил в США и среди прочих показывал Джо Байдену. В плане пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта, размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета" и снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием вглубь России.В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противной стороны на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского

Песков назвал "мирный план" Зеленского планом США воевать до последнего украинца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. То, что Владимир Зеленский называет "мирным планом", скорее всего, подразумевает войну с Россией до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
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При этом пресс-секретарь отметил, что ему трудно комментировать то, чего он пока не слышал и не видел.
По его словам, настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
«

"Там может быть иной план, <…> понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", — заключил пресс-секретарь.

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В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противной стороны на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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