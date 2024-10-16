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Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, заявил Песков
Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024
Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, заявил Песков
Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:46
2024-10-16T12:46
2024-10-16T12:57
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вся инфраструктура этого саммита подготовлена под достаточно большой интерес. Какой-то потребности продлевать саммит нет и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия ожидала большое количество тех, кто аккредитовался на саммит.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.
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Сроки саммита БРИКС продлевать не планируется, заявил Песков
Песков: инфраструктура саммита БРИКС готова к большому количеству участников