Для достижения мира Киев должен протрезветь, заявил Песков
Песков: Киев должен осознать причины, которые привели его к конфликту
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
"Там может быть иной план, который может быть действительно мирным... понимание необходимости "протрезветь" и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля о выступлении Владимира Зеленского в парламенте Украины с так называемым "мирным планом".
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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