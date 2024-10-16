https://ria.ru/20241016/peskov-1978312233.html

Для достижения мира Киев должен протрезветь, заявил Песков

Для достижения мира Киев должен протрезветь, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024

Для достижения мира Киев должен протрезветь, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:51

в мире

киев

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту."Там может быть иной план, который может быть действительно мирным... понимание необходимости "протрезветь" и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля о выступлении Владимира Зеленского в парламенте Украины с так называемым "мирным планом".В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/peskov-1978312652.html

https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато