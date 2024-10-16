В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером Монголии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ начались в Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости.
С монгольской стороны в беседе принимают участие член Великого Государственного Хурала, первый вице-премьер, министр экономики и развития Монголии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами Лувсаннямын Гантумур, член Великого Государственного Хурала, министр Монголии, председатель Национального комитета по сокращению пробок в Улан-Баторе Борхуугийн Дэлгэрсайхан и чрезвычайный полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайханы Энхтувшин, советник премьер-министра Мишиграгчаагийн Бадамлянхуа, директор Департамента соседних стран МИД Монголии Тувдэндоржийн Жанабазар, директор Департамента планирования политики Министерства транспорта и дорог Монголии Бямбаюугийн Артур и директор Департамента прессы и связей с общественностью секретариата правительства Монголии Тогтохбаярын Ганзул.
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Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде. Также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.
В частности политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
Россию на встрече представляют вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономического развития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра финансов Иван Чебесков, статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев, специальный представитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
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