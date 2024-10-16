https://ria.ru/20241016/oms-1978137137.html

ИИ в ОМС повышает качество диагностики и доступность медпомощи

ИИ в ОМС повышает качество диагностики и доступность медпомощи - РИА Новости, 16.10.2024

ИИ в ОМС повышает качество диагностики и доступность медпомощи

Искусственный интеллект (ИИ) не ставит диагноз – это прерогатива врачей. Его задача – помочь быстрее и точнее диагностировать заболевание на основе цифровых... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:00

2024-10-16T11:00

2024-10-16T11:00

москва

россия

алтайский край

илья баланин

анастасия ракова

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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Искусственный интеллект (ИИ) не ставит диагноз – это прерогатива врачей. Его задача – помочь быстрее и точнее диагностировать заболевание на основе цифровых снимков и других данных из истории болезни пациента. Современные технологии и автоматизация процессов позволяют выявить патологию и заболевание уже на ранней стадии, а значит, увеличивают шансы на успешное лечение и выздоровление больного.С 2020 года в стране создаются сервисы искусственного интеллекта – на сегодня их уже более 50. Эти сервисы могут найти признаки рака легкого, молочной железы, а также инсульта, аневризмы аорты и других заболеваний. Чтобы технологии были максимально доступны населению, необходимо расширить применение ИИ в ОМС. И пилотная работа в этом направлении идет, впереди тиражирование практики в масштабах страны, с включением методов диагностики и прогнозирования с помощью технологий ИИ в систему ОМС."Давайте возьмем конкретный пример – маммографию. С января по июль текущего года проведено около 600 тысяч маммографических исследования с использованием технологий искусственного интеллекта. И мы видим, что они дают более высокую точность в постановке диагнозов и назначении максимально эффективного лечения. А с учетом того, что Росздравнадзор на сегодняшний день зарегистрировал уже 27 медицинских изделий с применением ИИ, Минздрав России и Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) оценивает возможность тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта позитивно и, наряду с маммографией, дополнительно предлагает включить в систему ОМС флюорографию грудной клетки, а также компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений", – рассказал РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин.Одним из лидеров по внедрению сервисов ИИ в обязательное медицинское страхование является Москва. Российская столица отводит ему все большую роль в алгоритме диагностики и лечения, и это соответствует стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года.Разработку той или иной системы искусственного интеллекта диктует социальная значимость конкретного заболевания. Чем чаще оно наблюдается, тем выше потребность в качественной и быстрой диагностике, а с ней и вероятность заказа на разработку нового технологического решения. В помощь ИТ-специалистам, которые работают в тесном контакте с практикующими врачами, учеными, инженерами и аналитиками, огромная база лучевых исследований, в которой содержится более 40 миллионов цифровых снимков пациентов, накопленных в Москве.В итоге на текущий момент ИИ помог рентгенологам столицы обработать результаты 13 миллионов различных лучевых исследований. Речь, в частности, об МРТ, КТ, рентгенографии, флюорографии и маммографии."Внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, а с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки", –прокомментировала ранее тему включения ИИ-исследований в ОМС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Большое внимание цифровизации лучевой диагностики уделяют и в других регионах страны. В частности, в Алтайском крае, где в силу географических реалий, а именно близости к Семипалатинскому испытательному полигону, расположенному в Казахстане, действуют особые программы предупреждающей онкодиагностики с использованием технологий ИИ. В частности, регион проводит адресный онкоконтроль лиц из зоны риска на основе данных о наследственности жителей, регулярный онкопатруль на всех территориях Алтайского края, включая отдаленные поселения, и формирует у людей так называемую онконастороженность.В данный момент, к примеру, Алтайский краевой онкологический диспансер проводит в своих стенах и соцсетях "розовый флешмоб" – месячник по борьбе с раком молочной железы."Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 1200 новых случаев рака груди. У этой смертельно опасной болезни есть одна "слабость" и единственный страх – раннее обнаружение и своевременное лечение. Чем раньше обнаружена болезнь, тем больше возможностей у врачей для борьбы, тем легче и быстрее можно с ней справиться", – уверяют специалисты онкоцентра, призывая женщин регулярно проходить обследование молочных желез.К слову, на прошедшем в начале октября в Москве Российском диагностическом саммите врач-рентгенолог Алтайского краевого онкодиспансера вошла в пятерку лучших специалистов страны в области лучевой диагностики. Ее профессиональные достижения связаны как раз с применением авторского метода уточняющей диагностики рака с использованием ИИ.Добавим, что в рамках упомянутого саммита врачи-рентгенологи со всей страны представили самые свежие наработки с применением ИИ и взгляд диагностов на скрининг социально значимых заболеваний. А руководители ведущих онкоцентров России обсудили опыт организации и варианты финансирования скрининговых программ для населения. Помимо этого, в рамках саммита прошла международная сессия "Цифровизация лучевой диагностики" с участием специалистов из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств, которые рассказали о тенденциях развития искусственного интеллекта в области медицины у себя в странах и о программах, которые позволяют сделать качественную цифровую диагностику максимально доступной населению.В России, по мнению ряда отечественных экспертов в области здравоохранения, включение лучевой ИИ-диагностики в программу ОМС поможет существенно повысить доступность и качество медицинской помощи.

https://ria.ru/20240823/uvelichenie-1968163810.html

https://ria.ru/20240829/pravitelstvo-1969294059.html

https://ria.ru/20240923/moskva-1974287371.html

москва

россия

алтайский край

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москва, россия, алтайский край, илья баланин, анастасия ракова , федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)