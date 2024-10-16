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Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/nato-1978285987.html
Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине
Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине
Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:08
2024-10-16T11:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
марк рютте
нато
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы", заявил генсек альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов о задачах альянса на украинском направлении. "Не позволить (президенту РФ Владимиру - ред) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. По его мнению, западная помощь Киеву должна также обеспечить сильные переговорные позиции. "Если когда-либо (Владимир) Зеленский решит начать переговоры с Россией, то будет делать это с позиции силы", - уверен Рютте. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241016/shtab-1978281136.html
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россия, украина, марк рютте, нато, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин
Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине

Рютте: стратегия НАТО заключается в том, чтобы Украина продолжала воевать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы", заявил генсек альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов о задачах альянса на украинском направлении.
"Не позволить (президенту РФ Владимиру - ред) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
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Вчера, 08:00
По его мнению, западная помощь Киеву должна также обеспечить сильные переговорные позиции. "Если когда-либо (Владимир) Зеленский решит начать переговоры с Россией, то будет делать это с позиции силы", - уверен Рютте.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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15 октября, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине
Вчера, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМарк РюттеНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Путин
 
 
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