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Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда - РИА Новости, 16.10.2024
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15:30 16.10.2024 (обновлено: 15:33 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/mongoliya-1978350787.html
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:30
2024-10-16T15:33
в мире
монголия
россия
бишкек
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
михаил мишустин
александр козлов (глава минприроды)
вторая мировая война (1939-1945)
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. "Мы знаем, что ваш дедушка принимал участие в этой битве, и монгольский народ высоко ценит участие вашей семьи и ее вклад в совместную победу", - сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на переговорах с главой российского кабмина. Премьер Монголии выразил радость по поводу того, что народы двух стран вместе отметили юбилейную годовщину победы в битве на Халхин-Голе. Собеседник Мишустина заметил, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи в Бишкеке в 2023 году, частично уже были реализованы. Он отметил активное участие сопредседателя с российской стороны в двусторонней межправкомиссии министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
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в мире, монголия, россия, бишкек, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Монголия, Россия, Бишкек, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Михаил Мишустин, Александр Козлов (глава Минприроды), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда

Оюун-Эрдэнэ поблагодарил Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе.
"Мы знаем, что ваш дедушка принимал участие в этой битве, и монгольский народ высоко ценит участие вашей семьи и ее вклад в совместную победу", - сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на переговорах с главой российского кабмина. Премьер Монголии выразил радость по поводу того, что народы двух стран вместе отметили юбилейную годовщину победы в битве на Халхин-Голе.
Собеседник Мишустина заметил, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи в Бишкеке в 2023 году, частично уже были реализованы. Он отметил активное участие сопредседателя с российской стороны в двусторонней межправкомиссии министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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В миреМонголияРоссияБишкекЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэМихаил МишустинАлександр Козлов (глава Минприроды)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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