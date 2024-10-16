https://ria.ru/20241016/mongoliya-1978350787.html
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:30
2024-10-16T15:30
2024-10-16T15:33
в мире
монголия
россия
бишкек
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
михаил мишустин
александр козлов (глава минприроды)
вторая мировая война (1939-1945)
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. "Мы знаем, что ваш дедушка принимал участие в этой битве, и монгольский народ высоко ценит участие вашей семьи и ее вклад в совместную победу", - сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на переговорах с главой российского кабмина. Премьер Монголии выразил радость по поводу того, что народы двух стран вместе отметили юбилейную годовщину победы в битве на Халхин-Голе. Собеседник Мишустина заметил, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи в Бишкеке в 2023 году, частично уже были реализованы. Он отметил активное участие сопредседателя с российской стороны в двусторонней межправкомиссии министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, россия, бишкек, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Монголия, Россия, Бишкек, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Михаил Мишустин, Александр Козлов (глава Минприроды), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда
Оюун-Эрдэнэ поблагодарил Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе.
"Мы знаем, что ваш дедушка принимал участие в этой битве, и монгольский народ высоко ценит участие вашей семьи и ее вклад в совместную победу", - сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на переговорах с главой российского кабмина. Премьер Монголии выразил радость по поводу того, что народы двух стран вместе отметили юбилейную годовщину победы в битве на Халхин-Голе.
Собеседник Мишустина заметил, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи в Бишкеке в 2023 году, частично уже были реализованы. Он отметил активное участие сопредседателя с российской стороны в двусторонней межправкомиссии министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.