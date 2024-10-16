https://ria.ru/20241016/mongoliya-1978350787.html

Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда

Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Монголии поблагодарил Мишустина за сражавшегося на Халхин-Голе деда

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:30

2024-10-16T15:30

2024-10-16T15:33

в мире

монголия

россия

бишкек

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

михаил мишустин

александр козлов (глава минприроды)

вторая мировая война (1939-1945)

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за участие его деда в битве на Халхин-Голе. "Мы знаем, что ваш дедушка принимал участие в этой битве, и монгольский народ высоко ценит участие вашей семьи и ее вклад в совместную победу", - сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на переговорах с главой российского кабмина. Премьер Монголии выразил радость по поводу того, что народы двух стран вместе отметили юбилейную годовщину победы в битве на Халхин-Голе. Собеседник Мишустина заметил, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи в Бишкеке в 2023 году, частично уже были реализованы. Он отметил активное участие сопредседателя с российской стороны в двусторонней межправкомиссии министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

монголия

россия

бишкек

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Ольга Фомченкова

в мире, монголия, россия, бишкек, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)