https://ria.ru/20241016/migratsiya-1978404686.html

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России - РИА Новости, 16.10.2024

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, следует из распоряжения кабмина... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:17

2024-10-16T20:17

2024-10-16T20:17

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, следует из распоряжения кабмина РФ. "Установить на 2025 год: квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению; резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1650 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - говорится в документе. В сравнении с нынешней квотой, которая составляет 10 595 разрешений, в 2025 году она сократится в двое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками, отмечается в документе. Наибольшее число разрешений получат Москва и Московская область - 1 тысяча и 350 соответственно, квота для Санкт-Петербурга составит 200 разрешений, Татарстан и Башкирия в 2025 году получат 100 разрешений, следует из распоряжения.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье)