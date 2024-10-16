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Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России - РИА Новости, 16.10.2024
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20:17 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/migratsiya-1978404686.html
Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России
Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России - РИА Новости, 16.10.2024
Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России
Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, следует из распоряжения кабмина... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:17
2024-10-16T20:17
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, следует из распоряжения кабмина РФ. "Установить на 2025 год: квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению; резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1650 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - говорится в документе. В сравнении с нынешней квотой, которая составляет 10 595 разрешений, в 2025 году она сократится в двое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками, отмечается в документе. Наибольшее число разрешений получат Москва и Московская область - 1 тысяча и 350 соответственно, квота для Санкт-Петербурга составит 200 разрешений, Татарстан и Башкирия в 2025 году получат 100 разрешений, следует из распоряжения.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, следует из распоряжения кабмина РФ.
"Установить на 2025 год: квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению; резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1650 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - говорится в документе.
В сравнении с нынешней квотой, которая составляет 10 595 разрешений, в 2025 году она сократится в двое.
Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками, отмечается в документе. Наибольшее число разрешений получат Москва и Московская область - 1 тысяча и 350 соответственно, квота для Санкт-Петербурга составит 200 разрешений, Татарстан и Башкирия в 2025 году получат 100 разрешений, следует из распоряжения.
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