https://ria.ru/20241016/marketpleysy-1978247962.html

Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян

Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян - РИА Новости, 16.10.2024

Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян

Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:10

2024-10-16T02:10

2024-10-16T03:30

анастасия бастрыкина

pgr agency

маркетплейс

распродажа

скидки

продажи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241558_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_caca15b4cdcb4aa524a8c6c8215efa89.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.Например, маркетплейсы, пользуясь монопольным правом принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам, могут обязать их установить скидку на товар, который плохо продаётся. А при отказе товар могут снять с продажи.Также маркетплейсы заманивают покупателей скидками, из-за чего люди часто покупают ненужный товар."Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", — заключила Бастрыкина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия бастрыкина, pgr agency, маркетплейс, распродажа, скидки, продажи