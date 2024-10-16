Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 16.10.2024 (обновлено: 03:30 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/marketpleysy-1978247962.html
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян - РИА Новости, 16.10.2024
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян
Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:10
2024-10-16T03:30
анастасия бастрыкина
pgr agency
маркетплейс
распродажа
скидки
продажи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241558_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_caca15b4cdcb4aa524a8c6c8215efa89.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.Например, маркетплейсы, пользуясь монопольным правом принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам, могут обязать их установить скидку на товар, который плохо продаётся. А при отказе товар могут снять с продажи.Также маркетплейсы заманивают покупателей скидками, из-за чего люди часто покупают ненужный товар."Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", — заключила Бастрыкина.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241558_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_cbba354b65267e548302afbd1ca6c51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия бастрыкина, pgr agency, маркетплейс, распродажа, скидки, продажи
Анастасия Бастрыкина, PGR agency, маркетплейс, Распродажа, Скидки, Продажи
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян

Маркетолог Бастрыкина: непредсказуемость скидок заставляет покупать ненужное

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРаспродажа школьной одежды
Распродажа школьной одежды - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Распродажа школьной одежды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Например, маркетплейсы, пользуясь монопольным правом принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам, могут обязать их установить скидку на товар, который плохо продаётся. А при отказе товар могут снять с продажи.
Также маркетплейсы заманивают покупателей скидками, из-за чего люди часто покупают ненужный товар.
"Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", — заключила Бастрыкина.
 
Анастасия БастрыкинаPGR agencyмаркетплейсРаспродажаСкидкиПродажи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала