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Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян - РИА Новости, 16.10.2024
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян
Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:10
2024-10-16T02:10
2024-10-16T03:30
анастасия бастрыкина
pgr agency
маркетплейс
распродажа
скидки
продажи
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.Например, маркетплейсы, пользуясь монопольным правом принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам, могут обязать их установить скидку на товар, который плохо продаётся. А при отказе товар могут снять с продажи.Также маркетплейсы заманивают покупателей скидками, из-за чего люди часто покупают ненужный товар."Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", — заключила Бастрыкина.
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анастасия бастрыкина, pgr agency, маркетплейс, распродажа, скидки, продажи
Анастасия Бастрыкина, PGR agency, маркетплейс, Распродажа, Скидки, Продажи
Эксперт рассказала, как маркетплейсы обманывают россиян
Маркетолог Бастрыкина: непредсказуемость скидок заставляет покупать ненужное
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости
. Чтобы любым способом добиться роста продаж маркетплейсы прибегают зачастую не к самым честным приемам, рассказала в интервью
агентству "Прайм" маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Например, маркетплейсы, пользуясь монопольным правом принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам, могут обязать их установить скидку на товар, который плохо продаётся. А при отказе товар могут снять с продажи.
Также маркетплейсы заманивают покупателей скидками, из-за чего люди часто покупают ненужный товар.
"Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", — заключила Бастрыкина.