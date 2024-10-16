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Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.10.2024
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:00
2024-10-16T17:00
2024-10-16T17:07
владимир путин
россия
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
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РИА Новости
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4.7
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Путин на совещании с членами правительства
Путин на совещании с членами правительства
2024-10-16T17:00
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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4.7
96
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владимир путин, россия, политика, видео
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2024-10-16T17:00
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PT62M24S
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.