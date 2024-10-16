Израиль планирует создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишут СМИ
Hrriyet: Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. Архивное фото
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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишет в среду турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.
Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский военно-полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами.
По данным газеты, Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии.
"Известно, что Израиль хочет создать буферную зону в Ливане, взяв под свой контроль территорию до реки Литани. Израиль не удовлетворится созданием буферной зоны только в Ливане. Утверждается, что Израиль также хочет создать буферную зону внутри Сирии", - пишет газета.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.