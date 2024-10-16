https://ria.ru/20241016/livan-1978263755.html

Израиль планирует создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишут СМИ

Израиль планирует создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2024

Израиль планирует создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишут СМИ

Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишет в среду турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:28

2024-10-16T08:28

2024-10-16T08:28

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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишет в среду турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский военно-полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. "Израиль делает всё, чтобы перенести огонь из Ливана в Сирию. Он наносит удары по Тартусу, Хаме, Хомсу, Алеппо, Дараа и даже по столице Дамаску. Он ввел на сирийскую территорию свои танки. Израиль этим не удовлетворится", - пишет издание. По данным газеты, Израиль рассчитывает создать буферную зону в Ливане и Сирии. "Известно, что Израиль хочет создать буферную зону в Ливане, взяв под свой контроль территорию до реки Литани. Израиль не удовлетворится созданием буферной зоны только в Ливане. Утверждается, что Израиль также хочет создать буферную зону внутри Сирии", - пишет газета. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/livan-1978233939.html

https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978246381.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024