Дробеметное оборудование будут производить в Липецкой области
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 окт - РИА Новости. В Липецкой области приступили к строительству завода по производству дробеметного оборудования для очистки металла от загрязнений и дефектов, проект будет реализован до конца 2025 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, завод возводит один из резидентов особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ). По словам производителей, их продукция востребована во многих отраслях промышленности.
Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления
15 октября, 13:23
Инвестор планирует реализовать проект до конца 2025 года в два этапа. На первом этапе будет возведен и оборудован литейный цех, на втором – механосборочный и административное здания. Предполагаемый размер инвестиционных вложений составит 190 миллионов рублей. Будет создано больше 100 рабочих мест. В год на заводе планируют производить 350 дробеметных установок.
Как пояснил губернатор, привлекать новых резидентов в ОЭЗ "Липецк" позволяет благоприятный инвестиционный климат, созданный в регионе, а также преференции, предоставляемые новым производителям.
"Особая экономическая зона "Липецк" сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Заводы продолжают строиться на грязинской и елецкой площадках. Развивается третий участок ОЭЗ, где мы возрождаем липецкое тракторостроение", – отметил Артамонов.
Семь новых медучреждений откроются в Липецкой области до конца года
14 октября, 17:25