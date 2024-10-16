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В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 16.10.2024
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22:57 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/lenoblast-1978418725.html
В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ
В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 16.10.2024
В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ
Полицейские задержали водителя, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла сбежать от сотрудников ГАИ, помешав им задержать нарушителя... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:57
2024-10-16T22:57
происшествия
россия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали водителя, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла сбежать от сотрудников ГАИ, помешав им задержать нарушителя ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало о том, что в понедельник вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался уехать, а затем остановился возле одного из частных домов. Мужчина скрылся во дворе в толпе людей, которые стали мешать правоохранителям его догнать, толкая их и хватая за форменную одежду. СУСК РФ по Ленобласти сообщало, что после этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый задержан. Как уточняет ГУМВД, в итоге в полиции оказались несколько человек, все они - цыгане, живущие в Верхних Осельках. "В результате полицейского рейда, проведенного в дальнейшем в указанном населенном пункте, где проживают цыгане, скрывшийся водитель установлен и задержан. Им оказался 19-летний цыган, проживающий в этом же поселке. Вместе с ним в отдел полиции доставлены трое его соплеменников (1996, 2002 и 1983 годов рождения), один из которых является зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей", - рассказали в региональном главке МВД. Задержанный водитель пояснил, что хотел избежать встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, поскольку ехал без прав. На него составлены соответствующие административные протоколы, в том числе и по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, которая предполагает в качестве наказания административный арест. В четверг нарушителя ждет суд, заключают в полиции. Правоохранители также выявили в деревне 10 автомобилей с признаками подделки номерных знаков. Если это подтвердится, их владельцам грозит уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html
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происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ГАИ

Под Петербургом задержали водителя, которому толпа людей помогла сбежать от ГАИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали водителя, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла сбежать от сотрудников ГАИ, помешав им задержать нарушителя ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство информировало о том, что в понедельник вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался уехать, а затем остановился возле одного из частных домов. Мужчина скрылся во дворе в толпе людей, которые стали мешать правоохранителям его догнать, толкая их и хватая за форменную одежду. СУСК РФ по Ленобласти сообщало, что после этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый задержан.
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Как уточняет ГУМВД, в итоге в полиции оказались несколько человек, все они - цыгане, живущие в Верхних Осельках.
"В результате полицейского рейда, проведенного в дальнейшем в указанном населенном пункте, где проживают цыгане, скрывшийся водитель установлен и задержан. Им оказался 19-летний цыган, проживающий в этом же поселке. Вместе с ним в отдел полиции доставлены трое его соплеменников (1996, 2002 и 1983 годов рождения), один из которых является зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей", - рассказали в региональном главке МВД.
Задержанный водитель пояснил, что хотел избежать встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, поскольку ехал без прав. На него составлены соответствующие административные протоколы, в том числе и по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, которая предполагает в качестве наказания административный арест.
В четверг нарушителя ждет суд, заключают в полиции.
Правоохранители также выявили в деревне 10 автомобилей с признаками подделки номерных знаков. Если это подтвердится, их владельцам грозит уголовная ответственность.
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ПроисшествияРоссияЛенинградская областьВсеволожский районГИБДД МВД РФ
 
 
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