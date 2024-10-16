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Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 16.10.2024 (обновлено: 13:04 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предполагает скорое окончание конфликта на Украине. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:46
2024-10-16T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
роберт фицо
нато
брюссель
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БРАТИСЛАВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предполагает скорое окончание конфликта на Украине."Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока", — сказал он на встрече с депутатами.Фицо добавил, что ожидает возможных подвижек в этом вопросе на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО, а это приглашение не может быть "бесплатным".В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Брюссель
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Фицо счел вероятность скорого окончания конфликта на Украине высокой

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предполагает скорое окончание конфликта на Украине.
"Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока", — сказал он на встрече с депутатами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Фицо добавил, что ожидает возможных подвижек в этом вопросе на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО, а это приглашение не может быть "бесплатным".
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоберт ФицоНАТОБрюссель
 
 
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