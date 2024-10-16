https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html

Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предполагает скорое окончание конфликта на Украине. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:46

2024-10-16T12:46

2024-10-16T13:04

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БРАТИСЛАВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предполагает скорое окончание конфликта на Украине."Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока", — сказал он на встрече с депутатами.Фицо добавил, что ожидает возможных подвижек в этом вопросе на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО, а это приглашение не может быть "бесплатным".В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, брюссель