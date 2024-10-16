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"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР - РИА Новости, 16.10.2024
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11:26 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kitay-1978292491.html
"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР
"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР - РИА Новости, 16.10.2024
"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил, что переговоры проходят на полях Совета глав правительств ШОС, и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:26
2024-10-16T11:26
россия
китай
казань
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
шос
брикс
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил, что переговоры проходят на полях Совета глав правительств ШОС, и выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности этого объединения, позволит в полной мере раскрыть его значительный экономический потенциал. Глава правительства РФ подчеркнул, что повестка встречи с китайским коллегой большая и содержательная. В начале встречи Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину от президента РФ Владимира Путина и от себя лично самые добрые пожелания. "На следующей неделе наши лидеры встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, и мы, конечно, ждем нашего друга господина Си Цзиньпина там", - сказал российский премьер. Он поздравил своего коллегу и всех китайских друзей с 75-летием образования Китайской Народной Республики и установления дипотношений между Россией и КНР. "За три четверти века российско-китайское сотрудничество получило новое качество, содержательное наполнение. Мы приумножаем традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства... вместе смотрим в будущее", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html
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россия, китай, казань, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, шос, брикс, экономика
Россия, Китай, Казань, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, ШОС, БРИКС, Экономика
"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР

Мишустин: сотрудничество РФ и КНР позволит в полной мере раскрыть потенциал ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил, что переговоры проходят на полях Совета глав правительств ШОС, и выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности этого объединения, позволит в полной мере раскрыть его значительный экономический потенциал.
Глава правительства РФ подчеркнул, что повестка встречи с китайским коллегой большая и содержательная. В начале встречи Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину от президента РФ Владимира Путина и от себя лично самые добрые пожелания.
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"На следующей неделе наши лидеры встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, и мы, конечно, ждем нашего друга господина Си Цзиньпина там", - сказал российский премьер.
Он поздравил своего коллегу и всех китайских друзей с 75-летием образования Китайской Народной Республики и установления дипотношений между Россией и КНР.
"За три четверти века российско-китайское сотрудничество получило новое качество, содержательное наполнение. Мы приумножаем традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства... вместе смотрим в будущее", - сказал Мишустин.
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РоссияКитайКазаньМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи ЦянШОСБРИКСЭкономика
 
 
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