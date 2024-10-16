"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР
Мишустин: сотрудничество РФ и КНР позволит в полной мере раскрыть потенциал ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил, что переговоры проходят на полях Совета глав правительств ШОС, и выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности этого объединения, позволит в полной мере раскрыть его значительный экономический потенциал.
Глава правительства РФ подчеркнул, что повестка встречи с китайским коллегой большая и содержательная. В начале встречи Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину от президента РФ Владимира Путина и от себя лично самые добрые пожелания.
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Он поздравил своего коллегу и всех китайских друзей с 75-летием образования Китайской Народной Республики и установления дипотношений между Россией и КНР.
"За три четверти века российско-китайское сотрудничество получило новое качество, содержательное наполнение. Мы приумножаем традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства... вместе смотрим в будущее", - сказал Мишустин.
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