https://ria.ru/20241016/kitaj-1978263276.html

Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией

Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией

Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются коренных интересов друг друга, стратегическое взаимодействие двух стран носит эффективный... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:22

2024-10-16T08:22

2024-10-16T10:12

китай

россия

исламабад

ли цян

си цзиньпин

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978275204_0:143:3312:2007_1920x0_80_0_0_966c3c61f36e56395765728139b1a059.jpg

ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются коренных интересов друг друга, стратегическое взаимодействие двух стран носит эффективный характер, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая проходит на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде, Ли Цян передал приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину и лично российскому премьеру. "В настоящее время под стратегическим председательством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху динамично развиваются. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов, стратегическое взаимодействие носит эффективный характер, практическое сотрудничество постоянно углубляется, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество набирает обороты, что приносит ощутимые результаты нашим народам", - сказал он. Ли Цян напомнил о 75-летии установления дипотношений между Россией и Китаем. "На новом историческом старте мы готовы с вами вместе реализовать договоренности на высшем уровне, углублять стратегическое взаимодействие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и внести вклад в достижение развития наших стран, а также мира и развития во всем мире", - сказал он.

https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html

https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html

китай

россия

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, исламабад, ли цян, си цзиньпин, владимир путин, шос