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Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
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08:22 16.10.2024 (обновлено: 10:12 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kitaj-1978263276.html
Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией
Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией
Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются коренных интересов друг друга, стратегическое взаимодействие двух стран носит эффективный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:22
2024-10-16T10:12
китай
россия
исламабад
ли цян
си цзиньпин
владимир путин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются коренных интересов друг друга, стратегическое взаимодействие двух стран носит эффективный характер, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая проходит на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде, Ли Цян передал приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину и лично российскому премьеру. "В настоящее время под стратегическим председательством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху динамично развиваются. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов, стратегическое взаимодействие носит эффективный характер, практическое сотрудничество постоянно углубляется, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество набирает обороты, что приносит ощутимые результаты нашим народам", - сказал он. Ли Цян напомнил о 75-летии установления дипотношений между Россией и Китаем. "На новом историческом старте мы готовы с вами вместе реализовать договоренности на высшем уровне, углублять стратегическое взаимодействие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и внести вклад в достижение развития наших стран, а также мира и развития во всем мире", - сказал он.
https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html
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китай, россия, исламабад, ли цян, си цзиньпин, владимир путин, шос
Китай, Россия, Исламабад, Ли Цян, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
Премьер Госсовета Китая заявил о взаимной поддержке с Россией

Ли Цян: Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах коренных интересов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются коренных интересов друг друга, стратегическое взаимодействие двух стран носит эффективный характер, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая проходит на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде, Ли Цян передал приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину и лично российскому премьеру.
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"В настоящее время под стратегическим председательством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху динамично развиваются. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов, стратегическое взаимодействие носит эффективный характер, практическое сотрудничество постоянно углубляется, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество набирает обороты, что приносит ощутимые результаты нашим народам", - сказал он.
Ли Цян напомнил о 75-летии установления дипотношений между Россией и Китаем.
"На новом историческом старте мы готовы с вами вместе реализовать договоренности на высшем уровне, углублять стратегическое взаимодействие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и внести вклад в достижение развития наших стран, а также мира и развития во всем мире", - сказал он.
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КитайРоссияИсламабадЛи ЦянСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОС
 
 
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