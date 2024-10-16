https://ria.ru/20241016/kiev-1978203744.html

"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России

"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России - РИА Новости, 16.10.2024

"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России

Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:02

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на экспорт оружия. Однако на Западе это могут не понять. У России тоже есть мощный контраргумент.Оружие на вывозУкраинский ВПК оказался наиболее перспективной отраслью, которая не только привлекает инвестиции, но и способна самостоятельно приносить деньги в пустеющий госбюджет. Но пока действует военное положение, вывоз оружия и боеприпасов запрещен. Поэтому сейчас Верховная рада разрабатывает механизм, позволяющий предприятиям экспортировать излишки. Торговать собираются только тем, что якобы не потребуется ВСУ. Планируемый доход — до 15 миллиардов долларов в год, утверждает Politico."Ограничениями экспорта мы лишь тормозим развитие стратегической отрасли", — заявила нардеп Галина Янченко. Западные СМИ высоко оценивают подъем военного производства на Украине с начала СВО. Якобы сейчас предприятия выпускают в 25 раз больше боеприпасов, чем в 2022-м, и способны изготавливать до четырех миллионов беспилотников в год.Однако не все в правительстве поддержали эту инициативу. "Представьте, как это будет выглядеть. Украина экспортирует оружие во время конфликта, одновременно требуя от партнеров военной помощи. Сами украинцы не поймут, да и партнеры тоже", — предупредил неназванный высокопоставленный представитель украинского МИД.А покупатели уже есть. Так, горячую заинтересованность выразил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Причем готов покупать в обход запретов, главное — договориться с Киевом. Речь идет в первую очередь о дальнобойных ракетах.На Украине же намерены наладить прежде всего поставки БПЛА. По оценкам местного эксперта Павла Нарожного, производители беспилотников "недозагружены". То есть могут делать больше, но у государства не хватает средств на закупки."С денег от экспорта беспилотников будут уплачены налоги. Все налоги идут в Министерство обороны. И мы по цепи сможем на них сами закупать себе дроны", — объясняет он.Цена провалаКиев требует от Запада не только поставлять готовые технику и боеприпасы, но и вкладывать средства в украинский ВПК. Не без успеха: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен планирует к концу года создать для этих целей специальный фонд. Инвесторы получат долю в собственности и доступ к отраслевой информации.Внести свой вклад намерена и Франция. По словам Зеленского, тут "модель партнерства" другая: французы дают деньги на новые производства. Это сейчас обсуждается на правительственном уровне.На самом деле подобные проекты — не от хорошей жизни: уже очевидно, что упорные попытки ЕС обеспечить Украину оружием провалились, пишет The Washington Post."Думаю, есть понимание того, что Европа не справилась с этим и украинцам проще сделать все самим", — отметил один из европейских дипломатов. Другой чиновник из ЕС назвал финансирование ВПК киевского режима "переломным моментом".На это уже выделили 440 миллионов долларов. Дания дополнительно дает 190. Литва и Канада также обещают поучаствовать.Вслед за немцами"Украине по-прежнему требуется значительная помощь Запада", — констатирует вашингтонский Институт изучения войны. А Германия решила сократить прямые поставки. Из документов Минобороны стало известно, что военное руководство скептически оценивает как собственные финансовые возможности, так и победный потенциал ВСУ. Поэтому "крупногабаритные вооружения" отменяются. Артиллерийские боеприпасы продолжат поступать в прежних объемах — 100 тысяч в год. Увеличивать не собираются."Конечно, Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть", — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Другие на подходе.Все изменится, если Россия нанесет по заводам удары высокоточным оружием, например "Кинжалами", полагает Кнутов. Уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной. Тогда ЕС придется придумывать что-то еще — ведь, как признают в Брюсселе, без внешней помощи Украина не продержится и месяца.

https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html

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украина, киев, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины