Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 16.10.2024 (обновлено: 08:02 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kiev-1978203744.html
"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России
"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России - РИА Новости, 16.10.2024
"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России
Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:00
2024-10-16T08:02
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973130794_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_eef40731ecc20f099e154440bc03ff3f.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на экспорт оружия. Однако на Западе это могут не понять. У России тоже есть мощный контраргумент.Оружие на вывозУкраинский ВПК оказался наиболее перспективной отраслью, которая не только привлекает инвестиции, но и способна самостоятельно приносить деньги в пустеющий госбюджет. Но пока действует военное положение, вывоз оружия и боеприпасов запрещен. Поэтому сейчас Верховная рада разрабатывает механизм, позволяющий предприятиям экспортировать излишки. Торговать собираются только тем, что якобы не потребуется ВСУ. Планируемый доход — до 15 миллиардов долларов в год, утверждает Politico."Ограничениями экспорта мы лишь тормозим развитие стратегической отрасли", — заявила нардеп Галина Янченко. Западные СМИ высоко оценивают подъем военного производства на Украине с начала СВО. Якобы сейчас предприятия выпускают в 25 раз больше боеприпасов, чем в 2022-м, и способны изготавливать до четырех миллионов беспилотников в год.Однако не все в правительстве поддержали эту инициативу. "Представьте, как это будет выглядеть. Украина экспортирует оружие во время конфликта, одновременно требуя от партнеров военной помощи. Сами украинцы не поймут, да и партнеры тоже", — предупредил неназванный высокопоставленный представитель украинского МИД.А покупатели уже есть. Так, горячую заинтересованность выразил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Причем готов покупать в обход запретов, главное — договориться с Киевом. Речь идет в первую очередь о дальнобойных ракетах.На Украине же намерены наладить прежде всего поставки БПЛА. По оценкам местного эксперта Павла Нарожного, производители беспилотников "недозагружены". То есть могут делать больше, но у государства не хватает средств на закупки."С денег от экспорта беспилотников будут уплачены налоги. Все налоги идут в Министерство обороны. И мы по цепи сможем на них сами закупать себе дроны", — объясняет он.Цена провалаКиев требует от Запада не только поставлять готовые технику и боеприпасы, но и вкладывать средства в украинский ВПК. Не без успеха: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен планирует к концу года создать для этих целей специальный фонд. Инвесторы получат долю в собственности и доступ к отраслевой информации.Внести свой вклад намерена и Франция. По словам Зеленского, тут "модель партнерства" другая: французы дают деньги на новые производства. Это сейчас обсуждается на правительственном уровне.На самом деле подобные проекты — не от хорошей жизни: уже очевидно, что упорные попытки ЕС обеспечить Украину оружием провалились, пишет The Washington Post."Думаю, есть понимание того, что Европа не справилась с этим и украинцам проще сделать все самим", — отметил один из европейских дипломатов. Другой чиновник из ЕС назвал финансирование ВПК киевского режима "переломным моментом".На это уже выделили 440 миллионов долларов. Дания дополнительно дает 190. Литва и Канада также обещают поучаствовать.Вслед за немцами"Украине по-прежнему требуется значительная помощь Запада", — констатирует вашингтонский Институт изучения войны. А Германия решила сократить прямые поставки. Из документов Минобороны стало известно, что военное руководство скептически оценивает как собственные финансовые возможности, так и победный потенциал ВСУ. Поэтому "крупногабаритные вооружения" отменяются. Артиллерийские боеприпасы продолжат поступать в прежних объемах — 100 тысяч в год. Увеличивать не собираются."Конечно, Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть", — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Другие на подходе.Все изменится, если Россия нанесет по заводам удары высокоточным оружием, например "Кинжалами", полагает Кнутов. Уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной. Тогда ЕС придется придумывать что-то еще — ведь, как признают в Брюсселе, без внешней помощи Украина не продержится и месяца.
https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973130794_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_852943f8c23867f4d575f78299df3fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины
Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России

Военный эксперт Кнутов: Запад переносит производство своего оружия на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на экспорт оружия. Однако на Западе это могут не понять. У России тоже есть мощный контраргумент.

Оружие на вывоз

Украинский ВПК оказался наиболее перспективной отраслью, которая не только привлекает инвестиции, но и способна самостоятельно приносить деньги в пустеющий госбюджет. Но пока действует военное положение, вывоз оружия и боеприпасов запрещен. Поэтому сейчас Верховная рада разрабатывает механизм, позволяющий предприятиям экспортировать излишки. Торговать собираются только тем, что якобы не потребуется ВСУ. Планируемый доход — до 15 миллиардов долларов в год, утверждает Politico.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
"Ограничениями экспорта мы лишь тормозим развитие стратегической отрасли", — заявила нардеп Галина Янченко. Западные СМИ высоко оценивают подъем военного производства на Украине с начала СВО. Якобы сейчас предприятия выпускают в 25 раз больше боеприпасов, чем в 2022-м, и способны изготавливать до четырех миллионов беспилотников в год.
Однако не все в правительстве поддержали эту инициативу. "Представьте, как это будет выглядеть. Украина экспортирует оружие во время конфликта, одновременно требуя от партнеров военной помощи. Сами украинцы не поймут, да и партнеры тоже", — предупредил неназванный высокопоставленный представитель украинского МИД.
А покупатели уже есть. Так, горячую заинтересованность выразил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Причем готов покупать в обход запретов, главное — договориться с Киевом. Речь идет в первую очередь о дальнобойных ракетах.
На Украине же намерены наладить прежде всего поставки БПЛА. По оценкам местного эксперта Павла Нарожного, производители беспилотников "недозагружены". То есть могут делать больше, но у государства не хватает средств на закупки.
"С денег от экспорта беспилотников будут уплачены налоги. Все налоги идут в Министерство обороны. И мы по цепи сможем на них сами закупать себе дроны", — объясняет он.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника

Цена провала

Киев требует от Запада не только поставлять готовые технику и боеприпасы, но и вкладывать средства в украинский ВПК. Не без успеха: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен планирует к концу года создать для этих целей специальный фонд. Инвесторы получат долю в собственности и доступ к отраслевой информации.
Внести свой вклад намерена и Франция. По словам Зеленского, тут "модель партнерства" другая: французы дают деньги на новые производства. Это сейчас обсуждается на правительственном уровне.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
На самом деле подобные проекты — не от хорошей жизни: уже очевидно, что упорные попытки ЕС обеспечить Украину оружием провалились, пишет The Washington Post.
"Думаю, есть понимание того, что Европа не справилась с этим и украинцам проще сделать все самим", — отметил один из европейских дипломатов. Другой чиновник из ЕС назвал финансирование ВПК киевского режима "переломным моментом".
На это уже выделили 440 миллионов долларов. Дания дополнительно дает 190. Литва и Канада также обещают поучаствовать.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе

Вслед за немцами

"Украине по-прежнему требуется значительная помощь Запада", — констатирует вашингтонский Институт изучения войны. А Германия решила сократить прямые поставки. Из документов Минобороны стало известно, что военное руководство скептически оценивает как собственные финансовые возможности, так и победный потенциал ВСУ. Поэтому "крупногабаритные вооружения" отменяются. Артиллерийские боеприпасы продолжат поступать в прежних объемах — 100 тысяч в год. Увеличивать не собираются.
"Конечно, Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть", — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Другие на подходе.
Все изменится, если Россия нанесет по заводам удары высокоточным оружием, например "Кинжалами", полагает Кнутов. Уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной. Тогда ЕС придется придумывать что-то еще — ведь, как признают в Брюсселе, без внешней помощи Украина не продержится и месяца.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
11 октября, 08:00
 
УкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала