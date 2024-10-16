"Переломный момент". Киев придумал эффективное средство против России
Военный эксперт Кнутов: Запад переносит производство своего оружия на Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украине не хватает денег для ведения боевых действий. Чтобы хоть что-то заработать, военно-промышленный комплекс киевского режима добивается разрешения на экспорт оружия. Однако на Западе это могут не понять. У России тоже есть мощный контраргумент.
Оружие на вывоз
Украинский ВПК оказался наиболее перспективной отраслью, которая не только привлекает инвестиции, но и способна самостоятельно приносить деньги в пустеющий госбюджет. Но пока действует военное положение, вывоз оружия и боеприпасов запрещен. Поэтому сейчас Верховная рада разрабатывает механизм, позволяющий предприятиям экспортировать излишки. Торговать собираются только тем, что якобы не потребуется ВСУ. Планируемый доход — до 15 миллиардов долларов в год, утверждает Politico.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
"Ограничениями экспорта мы лишь тормозим развитие стратегической отрасли", — заявила нардеп Галина Янченко. Западные СМИ высоко оценивают подъем военного производства на Украине с начала СВО. Якобы сейчас предприятия выпускают в 25 раз больше боеприпасов, чем в 2022-м, и способны изготавливать до четырех миллионов беспилотников в год.
Однако не все в правительстве поддержали эту инициативу. "Представьте, как это будет выглядеть. Украина экспортирует оружие во время конфликта, одновременно требуя от партнеров военной помощи. Сами украинцы не поймут, да и партнеры тоже", — предупредил неназванный высокопоставленный представитель украинского МИД.
А покупатели уже есть. Так, горячую заинтересованность выразил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Причем готов покупать в обход запретов, главное — договориться с Киевом. Речь идет в первую очередь о дальнобойных ракетах.
На Украине же намерены наладить прежде всего поставки БПЛА. По оценкам местного эксперта Павла Нарожного, производители беспилотников "недозагружены". То есть могут делать больше, но у государства не хватает средств на закупки.
"С денег от экспорта беспилотников будут уплачены налоги. Все налоги идут в Министерство обороны. И мы по цепи сможем на них сами закупать себе дроны", — объясняет он.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Цена провала
Киев требует от Запада не только поставлять готовые технику и боеприпасы, но и вкладывать средства в украинский ВПК. Не без успеха: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен планирует к концу года создать для этих целей специальный фонд. Инвесторы получат долю в собственности и доступ к отраслевой информации.
Внести свой вклад намерена и Франция. По словам Зеленского, тут "модель партнерства" другая: французы дают деньги на новые производства. Это сейчас обсуждается на правительственном уровне.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
На самом деле подобные проекты — не от хорошей жизни: уже очевидно, что упорные попытки ЕС обеспечить Украину оружием провалились, пишет The Washington Post.
"Думаю, есть понимание того, что Европа не справилась с этим и украинцам проще сделать все самим", — отметил один из европейских дипломатов. Другой чиновник из ЕС назвал финансирование ВПК киевского режима "переломным моментом".
На это уже выделили 440 миллионов долларов. Дания дополнительно дает 190. Литва и Канада также обещают поучаствовать.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Вслед за немцами
"Украине по-прежнему требуется значительная помощь Запада", — констатирует вашингтонский Институт изучения войны. А Германия решила сократить прямые поставки. Из документов Минобороны стало известно, что военное руководство скептически оценивает как собственные финансовые возможности, так и победный потенциал ВСУ. Поэтому "крупногабаритные вооружения" отменяются. Артиллерийские боеприпасы продолжат поступать в прежних объемах — 100 тысяч в год. Увеличивать не собираются.
"Конечно, Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть", — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Другие на подходе.
Все изменится, если Россия нанесет по заводам удары высокоточным оружием, например "Кинжалами", полагает Кнутов. Уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной. Тогда ЕС придется придумывать что-то еще — ведь, как признают в Брюсселе, без внешней помощи Украина не продержится и месяца.
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
11 октября, 08:00