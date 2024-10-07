https://ria.ru/20241007/borrel-1976709429.html
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:42
2024-10-07T10:42
2024-10-07T16:29
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. "Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. <...> Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней, война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" — заявил Боррель в интервью газете 20 Minutos. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине
Боррель: конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без западной помощи
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине.
"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. <...> Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней, война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" — заявил Боррель в интервью газете 20 Minutos.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.