https://ria.ru/20241007/borrel-1976709429.html

Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине

Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:42

2024-10-07T10:42

2024-10-07T16:29

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владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. "Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. <...> Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней, война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" — заявил Боррель в интервью газете 20 Minutos. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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в мире, украина, россия, донбасс, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз