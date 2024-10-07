Рейтинг@Mail.ru
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 07.10.2024 (обновлено: 16:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/borrel-1976709429.html
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:42
2024-10-07T16:29
в мире
украина
россия
донбасс
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине. "Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. &lt;...&gt; Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней, война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" — заявил Боррель в интервью газете 20 Minutos. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
Боррель назвал условие прекращения конфликта на Украине

Боррель: конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без западной помощи

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней без западной помощи Украине.
"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. <...> Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней, война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" — заявил Боррель в интервью газете 20 Minutos.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияДонбассЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала