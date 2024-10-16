Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали стратегию НАТО по Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978303611.html
В Госдуме прокомментировали стратегию НАТО по Украине
В Госдуме прокомментировали стратегию НАТО по Украине - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме прокомментировали стратегию НАТО по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, комментируя стратегию НАТО по Украине, заявил, что пока Россия предлагает пути для установления мира,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:21
2024-10-16T12:21
россия
украина
курская область
владимир путин
марк рютте
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, комментируя стратегию НАТО по Украине, заявил, что пока Россия предлагает пути для установления мира, альянс предпринимает шаги для эскалации конфликта. Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что стратегия заключается в том, чтобы не позволить России добиться желаемого на Украине. "Каких еще слов можно ожидать от только что назначенного руководителя НАТО? Ну, серьёзно, не будет же председатель военного альянса говорить об установлении мира на Украине, об этом говорит только Россия", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, стратегия НАТО по своей сути заключается в том, чтобы воевать на Украине до последнего украинца. "За время конфликта Россия научилась не доверять словам иностранных политиков, сегодня оценка производится на основании реальных действий наших противников. Обращать внимание на буйных западных политиков россиянам не стоит", - считает депутат. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
https://ria.ru/20241015/shtab-1978127923.html
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952607053.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, курская область, владимир путин, марк рютте, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Марк Рютте, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали стратегию НАТО по Украине

Депутат Бабашов прокомментировал стратегию НАТО по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, комментируя стратегию НАТО по Украине, заявил, что пока Россия предлагает пути для установления мира, альянс предпринимает шаги для эскалации конфликта.
Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что стратегия заключается в том, чтобы не позволить России добиться желаемого на Украине.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО
14 июня, 06:59
"Каких еще слов можно ожидать от только что назначенного руководителя НАТО? Ну, серьёзно, не будет же председатель военного альянса говорить об установлении мира на Украине, об этом говорит только Россия", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, стратегия НАТО по своей сути заключается в том, чтобы воевать на Украине до последнего украинца.
"За время конфликта Россия научилась не доверять словам иностранных политиков, сегодня оценка производится на основании реальных действий наших противников. Обращать внимание на буйных западных политиков россиянам не стоит", - считает депутат.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине
15 октября, 14:13
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Госдуме сравнили НАТО с инквизицией из-за требований к Украине
13 июня, 15:41
 
РоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинМарк РюттеЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала