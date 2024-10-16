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В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой - РИА Новости, 16.10.2024
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03:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978249056.html
В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой
В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой
Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:51
2024-10-16T03:51
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР), предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой. Так, согласно меню, отварные макароны в столовой Госдумы стоят 99 рублей, блинчик с мясом - 154 рубля, омлет с сыром - 165 рублей. Суп-харчо с говядиной обойдется в 187 рублей, рубленая котлета из свинины - 220 рублей. Кисель из слив продается по цене в 77 рублей, а пакетик чая - в 17 рублей. 30 грамм сала обойдется в 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры - в 127 рублей. "Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить. Цены обычные… цены сопоставимы с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч. И вообще, не надо заниматься этими обсуждениями. Сейчас идет бюджет, нужно заниматься поддержкой регионов, социальными вопросами, а интернет и пользователи обсуждают стоимость обеда в думской столовой по фейковым чекам", - сказал Нилов. По его словам, многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. "В том числе основатель ЛДПР (Владимир Жириновский – Прим. ред.) всегда приносил еду из дома, потому что у него всегда была своя диета, "простая русская еда" он её называл", - рассказал депутат.
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96
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой

Депутат Нилов прокомментировал фотографии "копеечных" цен в столовой Госдумы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР), предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.
Так, согласно меню, отварные макароны в столовой Госдумы стоят 99 рублей, блинчик с мясом - 154 рубля, омлет с сыром - 165 рублей. Суп-харчо с говядиной обойдется в 187 рублей, рубленая котлета из свинины - 220 рублей. Кисель из слив продается по цене в 77 рублей, а пакетик чая - в 17 рублей. 30 грамм сала обойдется в 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры - в 127 рублей.
"Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить. Цены обычные… цены сопоставимы с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч. И вообще, не надо заниматься этими обсуждениями. Сейчас идет бюджет, нужно заниматься поддержкой регионов, социальными вопросами, а интернет и пользователи обсуждают стоимость обеда в думской столовой по фейковым чекам", - сказал Нилов.
По его словам, многие сотрудники аппарата приносят еду из дома.
"В том числе основатель ЛДПР (Владимир Жириновский – Прим. ред.) всегда приносил еду из дома, потому что у него всегда была своя диета, "простая русская еда" он её называл", - рассказал депутат.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Вчера, 04:00
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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