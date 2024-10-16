https://ria.ru/20241016/gladkov-1978394499.html

Гладков рассказал о реализации нацпроекта "Культура" в Белгородской области

Гладков рассказал о реализации нацпроекта "Культура" в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2024

Гладков рассказал о реализации нацпроекта "Культура" в Белгородской области

Почти 360 миллионов рублей, из них порядка 130 миллионов федеральных средств было выделено в этом году на реализацию национального проекта "Культура" в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:57

2024-10-16T18:57

2024-10-16T18:57

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ольга любимова

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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Почти 360 миллионов рублей, из них порядка 130 миллионов федеральных средств было выделено в этом году на реализацию национального проекта "Культура" в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Несмотря ни на что мы хотим, чтобы культурная жизнь региона кипела! Ведь даже в самые сложные дни искусство и творчество — это то, что помогает людям пережить трудности", — отметил Гладков и поблагодарил Любимову за поддержку проектов в сфере культуры на территории региона. Он отметил, что по национальному проекту Белгородской области было выделено в 2024 году почти 360 миллионов рублей, из которых порядка 130 миллионов из федерального бюджета. Так, в этом году в Белгородской области в рамках нацпроекта с опережением сроков построили ДК в селе Черемошное Белгородского района, капитально отремонтировали Пролетарский Центр культурного развития в Ракитянском районе, ДК в селе Чапельное в Волоконовском районе, детскую школу искусств №2 города Валуйки и ДШИ №5 города Старый Оскол. Также в рамках нацпроекта построили Дом культуры в хуторе Подольхи Новооскольского округа, передали два автоклуба в Валуйский округ и Красногвардейский район, открыли виртуальный концертный зал в городе Короча, снабдили современным мультимедийным оборудованием Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина, переоснастили по модельному стандарту три библиотеки в Белгородском, Борисовском районах Яковлевском округе. "Помимо этого, в рамках нацпроекта "Культура" занимаемся повышением квалификации работников. Обучение уже завершили более 500 сотрудников. Хочу отметить, что мы первые в стране, опередив установленный срок на два года, зарегистрировали 100% экспонатов в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации", — подчеркнул губернатор. Глава Минкультуры России отметила успешную реализацию программы "Пушкинская карта" в Белгородской области. "Регион был отмечен в числе лидеров на недавней церемонии вручения "Пушкинская карта. Премия" на основании таких показателей, как доля выданных карт и организаций культуры, участвующих в программе, а также количество актуальных мероприятий в проекте и проданных билетов на тысячу человек целевой аудитории", — сообщила Любимова, слова которой приводит пресс-служба правительства области. Также для участия в нацпроектах и программах на 2025-2027 годы Белгородская область направила предложения по модернизации нескольких музеев, четырёх библиотек, детской школы искусств, 11 учреждений культурно-досугового типа, а также материально-технического оснащения Белгородской государственной филармонии. На встрече также рассмотрели вопрос о федеральной поддержке капремонта Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина. Всего, при учёте трёхлетнего планирования, сумма составляет более 3,5 миллиарда рублей. "Ещё одна важная тема — восстановление соцобъектов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Таких зданий культуры на территории региона 88, из них 16 находятся в зоне ЧС. Планируется, что на восстановительные работы учреждений потребуется порядка 1,2 миллиарда рублей", - подчеркнул Гладков. Он добавил, что ситуация в регионе сложная, в данный момент власти активно строят и ремонтируют жильё — это первоочередная задача. Но как только оперативная обстановка позволит, работа начнётся и по восстановлению объектов культуры. В этом власти региона рассчитывают на поддержку федерального центра. Кроме того, в ходе встречи обсудили поддержку выступлений коллективов театрально-концертных учреждений за пределами региона. Белгородские артисты в этом году благодаря программе "Большие гастроли" со своим репертуаром были во многих регионах. "В завершении встречи проговорили об идеях новых культурных проектов, которые мы хотим воплотить в регионе. К примеру, есть огромное желание провести ежегодный архитектурный симпозиум", — поделился глава региона.

https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html

https://ria.ru/20241007/gladkov-1976776461.html

https://ria.ru/20241001/otryad-1975678849.html

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белгородский район

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белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков, ольга любимова