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В Сочи стартовал Finopolis 2024 - РИА Новости, 16.10.2024
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10:22 16.10.2024 (обновлено: 10:23 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/finopolis-1978277379.html
В Сочи стартовал Finopolis 2024
В Сочи стартовал Finopolis 2024 - РИА Новости, 16.10.2024
В Сочи стартовал Finopolis 2024
Сегодня в Сочи стартовал Finopolis - крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:22
2024-10-16T10:23
технологии
сочи
эльвира набиуллина
альфа-банк
московская биржа
всероссийский союз страховщиков
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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Сегодня в Сочи стартовал Finopolis - крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий. На пленарной дискуссии "Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На стенде Альфа-банка представлена лестница знаний, на каждой ступеньке которой расположены книги китайских ученых. На стенде Т-Банка можно поучаствовать во фрод-рулетке, а также познакомиться с фабрикой человекоподобных роботов - уникальной технологией по борьбе с телефонными мошенниками. Такие роботы перехватывают звонки злоумышленников и удерживают их на линии. В центре стенда Московской биржи расположены фигуры быка и медведя. На стенде Всероссийского союза страховщиков - таролог, астролог и GPTолог. Также есть зал "Прошлое" с пустыми полками гастрономии и бакалеи, информационной тумбой с наклеенными газетами и объявлениями, автоматами с газированной водой и таксофоном. Там встречают словами "Добро пожаловать в 80-е".
https://ria.ru/20240715/lanitfintekh-1955771509.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сочи, эльвира набиуллина, альфа-банк, московская биржа, всероссийский союз страховщиков
Технологии, Сочи, Эльвира Набиуллина, Альфа-банк, Московская биржа, Всероссийский союз страховщиков

В Сочи стартовал Finopolis 2024

© iStock.com / Boris JovanovicМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Boris Jovanovic
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Сегодня в Сочи стартовал Finopolis - крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий.
На пленарной дискуссии "Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Абстрактная форма - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Время финтеха: российские ИТ-решения для банковского сектора
15 июля, 12:46
На стенде Альфа-банка представлена лестница знаний, на каждой ступеньке которой расположены книги китайских ученых.
На стенде Т-Банка можно поучаствовать во фрод-рулетке, а также познакомиться с фабрикой человекоподобных роботов - уникальной технологией по борьбе с телефонными мошенниками. Такие роботы перехватывают звонки злоумышленников и удерживают их на линии.
В центре стенда Московской биржи расположены фигуры быка и медведя. На стенде Всероссийского союза страховщиков - таролог, астролог и GPTолог.
Также есть зал "Прошлое" с пустыми полками гастрономии и бакалеи, информационной тумбой с наклеенными газетами и объявлениями, автоматами с газированной водой и таксофоном. Там встречают словами "Добро пожаловать в 80-е".
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям
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ТехнологииСочиЭльвира НабиуллинаАльфа-банкМосковская биржаВсероссийский союз страховщиков
 
 
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