https://ria.ru/20241016/finopolis-1978277379.html

В Сочи стартовал Finopolis 2024

В Сочи стартовал Finopolis 2024 - РИА Новости, 16.10.2024

В Сочи стартовал Finopolis 2024

Сегодня в Сочи стартовал Finopolis - крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:22

2024-10-16T10:22

2024-10-16T10:23

технологии

сочи

эльвира набиуллина

альфа-банк

московская биржа

всероссийский союз страховщиков

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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Сегодня в Сочи стартовал Finopolis - крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий. На пленарной дискуссии "Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На стенде Альфа-банка представлена лестница знаний, на каждой ступеньке которой расположены книги китайских ученых. На стенде Т-Банка можно поучаствовать во фрод-рулетке, а также познакомиться с фабрикой человекоподобных роботов - уникальной технологией по борьбе с телефонными мошенниками. Такие роботы перехватывают звонки злоумышленников и удерживают их на линии. В центре стенда Московской биржи расположены фигуры быка и медведя. На стенде Всероссийского союза страховщиков - таролог, астролог и GPTолог. Также есть зал "Прошлое" с пустыми полками гастрономии и бакалеи, информационной тумбой с наклеенными газетами и объявлениями, автоматами с газированной водой и таксофоном. Там встречают словами "Добро пожаловать в 80-е".

https://ria.ru/20240715/lanitfintekh-1955771509.html

https://ria.ru/20240725/ii-1961906564.html

сочи

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технологии, сочи, эльвира набиуллина, альфа-банк, московская биржа, всероссийский союз страховщиков