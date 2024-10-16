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Вячеслав Евсеев: Ассоциация менеджеров объединила думающих управленцев

Вячеслав Евсеев: Ассоциация менеджеров объединила думающих управленцев - РИА Новости, 16.10.2024

Вячеслав Евсеев: Ассоциация менеджеров объединила думающих управленцев

В этом году Ассоциация менеджеров отмечает свой 25-летний юбилей. За это время было сделано многое. В деятельности Ассоциации участвуют более 3 тысяч... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:13

2024-10-16T14:13

2024-10-16T14:13

интервью

дмитрий зеленин

россия

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В этом году Ассоциация менеджеров отмечает свой 25-летний юбилей. За это время было сделано многое. В деятельности Ассоциации участвуют более 3 тысяч топ-менеджеров из 200 российских и международных компаний, более трети корпоративных членов Ассоциации – представители реального сектора экономики. За эти годы Ассоциации менеджеров удалось изменить восприятие класса управленцев в общественном сознании, повысить престиж и значимость профессии топ-менеджера. В частности, ежегодно составляется рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", признанный эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Об основных вызовах, ключевых качествах современного топ-менеджера и о планах на будущее рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Евсеев.- В этом году Ассоциации менеджеров исполняется 25 лет. В чем Вы видите миссию организации?- Все верно, Ассоциация менеджеров была образована в 1999 году, фактически на стыке двух эпох и тысячелетий. Созданная Дмитрием Зелениным и группой единомышленников организация тогда объединила вокруг себя активную прослойку думающих управленцев страны и стала независимой платформой для обсуждения вопросов эффективного менеджмента.Изначально Ассоциация менеджеров создавалась как независимая экспертная площадка для выработки позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских компаний, обществом и властью. Сегодня Ассоциация менеджеров – профессиональная организация национального масштаба, которая объединяет менеджеров всех уровней и ставит своей целью формирование и развитие современных международных стандартов управления бизнесом в российских компаниях. Миссия делового объединения, как и прежде, остается неизменной, – способствовать развитию бизнеса, выявляя и распространяя лучшие практики управления и устойчивого развития.И одним из главных достижений за 25 лет Ассоциации менеджеров, я считаю, является, что за эти годы удалось изменить восприятие класса управленцев в общественном сознании, повысить престиж и значимость профессии топ-менеджера, а также способствовать популяризации модели ответственного ведения бизнеса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.- Что такое Ассоциация менеджеров сегодня? Как ключевые тренды бизнеса отразились на проектах и деятельности Ассоциации менеджеров?- Если говорить об Ассоциации в цифрах, то сегодня в деятельности Ассоциации участвуют более трех тысяч топ-менеджеров крупнейших российских и международных компаний. Ежегодно порядка 10 тысяч представителей профессионального сообщества принимают участие в мероприятиях Ассоциации менеджеров: тематических конференциях, форумах, заседаниях комитетов и комиссий по отраслевым и профильным направлениям.Члены Ассоциации решают ряд стратегических задач, среди которых: управление репутацией компании, привлечение внимания инвесторов, клиентов и партнеров, развитие личного бренда топ-менеджера и HR-бренда компании, обмен опытом и кейсами с другими компаниями-членами Ассоциации из разных сфер бизнеса.Ежегодно мы проводим более 120 деловых мероприятий разных форматов. В частности, рейтинг и премия "Топ-1000 российских менеджеров", форум "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее", форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", пресс-конференции, круглые столы, заседания Комитетов и Комиссий по более чем 15 профильным и отраслевым направлениям.Также Ассоциация менеджеров предлагает участникам исследовательские возможности и доступ к знаниям и практикам – в нашей библиотеке несколько сотен исследований делового климата, а также более одной тысячи практик по устойчивому развитию.- Какие самые значимые вызовы за 25 лет истории стояли перед членами Ассоциацией менеджеров? И как, по Вашему мнению, компаниям удавалось с ними справиться?- Финансовые кризисы последних десятилетий, пандемия COVID-19, внешнеполитическая ситуация и международные санкции – оказали значительное влияние на деятельность многих российских компаний, потребовали от бизнеса пересмотра экономической политики, поиска новых рынков, адаптации бизнес-моделей и стратегий.Недавнее исследование Ассоциации "Будущее управленческих профессий", которое охватило участников рейтинга "Топ -1000 российских менеджеров", показало, что компании стремятся эффективно справляться с вызовами и зачастую видят в них "окно возможностей". Так, например, 83,3% опрошенных российских топ-менеджеров воспринимают как окно возможностей усиление взаимодействия России с развивающимися странами в сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации.В последние два десятилетия технологический прорыв заставил российские компании активно инвестировать в цифровизацию и инновации, что потребовало значительных финансовых и временных ресурсов. При этом ускорение тотальной цифровизации, переход на умные системы и сопутствующий рост российского ИТ-сектора большинство респондентов (78,2%) также считают "окном возможностей".В настоящее время дефицит кадров остается одной из наиболее острых проблем, что диктует необходимость разработки новых подходов к привлечению и удержанию талантов. Рост роли внутренней экосреды компаний для обеспечения производительности и мотивации сотрудников большинство опрошенных также воспринимают как положительный фактор.Чтобы эффективно справляться с вызовами и оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо было пересмотреть свои стратегии, начать воспринимать вызовы как возможности, адаптироваться к новым условиям, выстраивать эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами – клиентами, сотрудниками, жителями регионов присутствия, инвесторами и властью. В новых условиях профессия топ-менеджера, способного вести свою компанию сквозь вызовы к успеху, вновь приобрела для бизнеса особое значение.- Как трансформировался флагманский проект Ассоциации менеджеров межотраслевой профессиональный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" за последние 25 лет? Как обновлялся состав участников рейтинга за четверть века?- Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", как и российский бизнес, переживал разные времена. Отвечая на новые вызовы и потребности времени, он менялся, трансформировался и его состав. В первые годы в рейтинг входили только высшие руководители – президенты и генеральные директора предприятий.С 2003 года в рейтинг были добавлены первые функциональные направления. Шаг за шагом, год за годом, в ответ на новые экономические вызовы, рейтинг обрастал новыми номинациями, новыми отраслями.Ассоциация менеджеров постоянно проводит работу по исследованию новых управленческих функционалов. Когда-то мы начинали с семи номинаций, а сегодня мы представляем рейтинг лучших управленцев в 18 функциональных и более 20 отраслевых направлениях.Так, на примере результатов рейтинга прошлого года по количеству новых участников, можно заключить, что в российском бизнесе все заметнее и популярнее становится роль директоров по персоналу (+57% новых участников) и директоров по цифровой трансформации (+64%). Также в этом году в ответ на запросы и новые тенденции рынка мы ввели две новые номинации – "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям" и "Директор по кибербезопасности".Интересно также отметить изменение гендерного баланса среди участников рейтинга: доля женщин с каждым годом увеличивается. В 2024 году среди лауреатов 44% составляют женщины, тогда как мужчин — 56%. Для сравнения, 10 лет назад, в 2014 году, женщины составляли лишь 28% от общего числа участников рейтинга.- На каких принципах основано формирование рейтинга, и кто отвечает за оценку его участников?- Ключевой принцип формирования рейтинга – "лучшие выбирают лучших". Участники текущего года, а также лауреаты предыдущих лет, оценивают достижения своих коллег, опираясь на такие критерии, как деловая репутация, вклад в развитие компании и ряд специализированных показателей, относящихся к конкретным отраслевым и функциональным направлениям рейтинга. Топ-менеджеры, которые подали заявки в определенные номинации рейтинга, активно включаются в голосование, чтобы определить лучших в своей сфере. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее эффективных управленцев – по мнению самих представителей профессионального сообщества. Важно отметить, что Ассоциация менеджеров не участвует в процессе голосования, что обеспечивает независимость и объективность полученных результатов.- Может ли один человек участвовать в рейтинге из года в год?- Да, один и тот же человек может участвовать в рейтинге на протяжении нескольких лет. В России существует устойчивое бизнес-сообщество топ-менеджеров, чьи имена регулярно появляются в этом списке. Несмотря на достаточно высокий коэффициент обновления рейтинга, 11 лауреатов сохраняют свои позиции в рейтинге с 2003 года.В то же время растет число новых участников, в 2024 году доля новых имен составила 53,8% от общего числа лауреатов рейтинга. Этот рост обусловлен как появлением новых профессий и введением дополнительных номинаций, так и изменениями в составе топ-менеджмента компаний. Увеличение популярности рейтинга также играет значительную роль в привлечении новых талантов.Кроме того, кандидат, не попавший в итоговый список, имеет возможность продолжать борьбу за признание в следующем году, улучшая свои шансы на успех. Таким образом, ежегодное участие в рейтинге может быть как признаком стабильности, так и подтверждением профессионального роста и развития топ-менеджера.- Какими ключевыми качествами, по Вашему мнению, должны обладать современные эффективные топ-менеджеры?- В условиях современных вызовов требования к компетенциям управленцев достигли нового уровня сложности. Сегодня топ-менеджеры сталкиваются с необходимостью не только эффективно управлять бизнес-процессами в условиях геополитического давления на экономику, но и привлекать и удерживать таланты на фоне явного дефицита кадров. Важнейшей задачей становится также развитие регионов присутствия, что включает в себя повышение привлекательности труда в них и уровня удовлетворенности местных жителей.По данным последнего исследования, проведенного Ассоциацией менеджеров среди участников рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", почти 80% респондентов из числа высших руководителей и директоров функциональных направлений выделили три критически важные компетенции для успешного выполнения своих задач в ближайшие пять лет. К ним относятся: умение адаптироваться к новым условиям, способность видеть возможности в сложной неопределенной среде и навыки антикризисного управления, включая быстрое принятие решений. Ключевыми навыками, необходимыми современным управленцам, также становятся стратегическое видение, инновационный подход и высокий уровень эмоционального интеллекта.- С 2003 года Ассоциация менеджеров транслирует ценности устойчивого развития и корпоративную социальную ответственность (КСО). Насколько эта повестка сегодня актуальна в российском бизнесе?- Совершенно верно. Ассоциация менеджеров популяризирует и внедряет практики устойчивого развития и ESG на территории России более 20 лет. Первый комитет Ассоциации менеджеров по корпоративной социальной ответственности начал свою деятельность в 2003 году и с тех пор стал важной площадкой для обмена опытом и распространения лучших корпоративных практик в области КСО и ESG.Также среди знаковых инициатив Ассоциации менеджеров отмечу конкурс и форум "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее". С 2008 года проект продвигает ведущие практики в области управления человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответственности, экологии, эффективных отношений с деловыми партнерами, взаимодействия с местными сообществами. Благодаря проекту за 16 лет его существования создано целое сообщество представителей устойчивого и ответственного российского бизнеса. Всероссийский конкурс "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее" создан в рамках этого комплексного проекта для поощрения и признания компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG.Кроме того, в 2014 году при поддержке Ассоциации менеджеров представители наиболее активных отечественных и международных компаний создали Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). Ассоциация и НСКВ совместно ежегодно организуют Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" и ежегодный конкурс лучших проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел", который выявляет успешные кейсы и модели корпоративного волонтерства в российском бизнесе.Участники форума делятся опытом реализации добровольческих практик, мероприятие собирает сотни участников, подтверждая тем самым статус масштабной площадки в России по обмену опытом и лучшими практиками в сфере корпоративного волонтерства.Все эти значимые проекты наглядно показывают, что актуальность ESG-повестки растет в ответ на внутренние потребности российских компаний, заинтересованных в долгосрочной стратегии и стабильности. Российский бизнес начинает осознавать, что внедрение принципов устойчивого развития — это не только стратегия управления рисками, но и возможность для роста и инноваций.Более того, переход к устойчивым практикам открывает новые рынки и создает дополнительные рабочие места, что, безусловно, влияет на экономическую устойчивость на уровне государства.- Поделитесь планами на будущее. Какие новые цели стоят перед Ассоциацией менеджеров на ближайшие годы?- Несмотря на серьезные потрясения в мире и стране, Ассоциация менеджеров расширяет свое влияние и усиливает взаимодействие внутри бизнеса. Количество наших членов увеличивается. Мы постоянно разрабатываем и реализуем новые форматы деловых мероприятий, например, с недавнего времени проводим выездные заседания отраслевых комитетов, которые сочетают в себе элементы отраслевых бизнес-сессий и промышленного туризма.Мы видим свою дальнейшую миссию и основной приоритет в консолидации усилий ведущих компаний страны, чтобы в условиях экономической нестабильности вместе преодолеть любые вызовы и сложные периоды.

https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974399607.html

https://ria.ru/20240812/komandabiznes-1964214176.html

https://realty.ria.ru/20240924/donstroy-1974464931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, дмитрий зеленин, россия