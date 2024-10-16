https://ria.ru/20241016/erdogan-1978359245.html

Эрдоган выразил опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Эрдоган выразил опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2024

Эрдоган выразил опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о риске того, что растущая агрессия Израиля превратит регион в зону тотальной войны. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:25

2024-10-16T16:25

2024-10-16T16:25

в мире

израиль

турция

иракский курдистан

реджеп тайип эрдоган

нечирван барзани

хезболла

хамас

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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о риске того, что растущая агрессия Израиля превратит регион в зону тотальной войны. Эрдоган принял в среду в президентском комплексе лидера Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. "В ходе встречи обсуждались турецко-иракские отношения, а также региональные и глобальные события. В ходе встречи президент Эрдоган выразил пожелания, чтобы парламентские выборы в регионе, которые пройдут 20 октября, были благоприятными", - сообщила канцелярия. "Президент Эрдоган заявил, что существует опасность того, что растущая агрессия Израиля превратит регион в зону тотальной войны, что Турция придает большое значение стабильности и безопасности всего региона и что он ценит усилия иракских властей по удержанию страны в стороне от конфликта", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/erdogan-1976805583.html

https://ria.ru/20241001/erdogan-1975766217.html

израиль

турция

иракский курдистан

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в мире, израиль, турция, иракский курдистан, реджеп тайип эрдоган, нечирван барзани, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024