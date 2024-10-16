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Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах - РИА Новости, 16.10.2024
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20:12 16.10.2024 (обновлено: 20:54 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/er-1978404010.html
Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах
Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах - РИА Новости, 16.10.2024
Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах
Представители партии "Единая Россия" работают с риском для жизни в новых регионах страны, находятся под ударом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:12
2024-10-16T20:54
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" работают с риском для жизни в новых регионах страны, находятся под ударом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что враг России ведет реестр тех, кто работает в новых субъектах страны. "Они работают с риском для жизни. Это не фигура речи, это не пустые слова. Объективно, наш враг ведет реестр тех, кто так или иначе работает в новых регионах: и местных наших товарищей, и приезжих. Они находятся под ударом, в прямом смысле слова", - подчеркнул Медведев, говоря о деятельности сотрудников "Единой России" в новых субъектах РФ. Зампред Совбеза РФ отметил, что подавляющее большинство жителей новых регионов близки России по духу и ментальности, в то же время, есть на этих территориях есть и те, кто "иначе видит ситуацию". "К ним нужно соответствующим образом внимательно относиться", - подчеркнул Медведев, заявив, этот процесс может занять "достаточно длительное время". Председатель "Единой России" заявил, что история любой страны подтверждает необходимость подобной работы, напомнив, что борьба с бандеровцами продолжалась еще на протяжении 10 лет после окончания Великой Отечественной войны.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах

Медведев: "Единая Россия" работает с риском для жизни в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" работают с риском для жизни в новых регионах страны, находятся под ударом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что враг России ведет реестр тех, кто работает в новых субъектах страны.
"Они работают с риском для жизни. Это не фигура речи, это не пустые слова. Объективно, наш враг ведет реестр тех, кто так или иначе работает в новых регионах: и местных наших товарищей, и приезжих. Они находятся под ударом, в прямом смысле слова", - подчеркнул Медведев, говоря о деятельности сотрудников "Единой России" в новых субъектах РФ.
Зампред Совбеза РФ отметил, что подавляющее большинство жителей новых регионов близки России по духу и ментальности, в то же время, есть на этих территориях есть и те, кто "иначе видит ситуацию".
"К ним нужно соответствующим образом внимательно относиться", - подчеркнул Медведев, заявив, этот процесс может занять "достаточно длительное время". Председатель "Единой России" заявил, что история любой страны подтверждает необходимость подобной работы, напомнив, что борьба с бандеровцами продолжалась еще на протяжении 10 лет после окончания Великой Отечественной войны.
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