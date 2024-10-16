https://ria.ru/20241016/er-1978404010.html

Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах

Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев рассказал о рисках работы ЕР в новых регионах

Представители партии "Единая Россия" работают с риском для жизни в новых регионах страны, находятся под ударом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:12

2024-10-16T20:12

2024-10-16T20:54

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" работают с риском для жизни в новых регионах страны, находятся под ударом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что враг России ведет реестр тех, кто работает в новых субъектах страны. "Они работают с риском для жизни. Это не фигура речи, это не пустые слова. Объективно, наш враг ведет реестр тех, кто так или иначе работает в новых регионах: и местных наших товарищей, и приезжих. Они находятся под ударом, в прямом смысле слова", - подчеркнул Медведев, говоря о деятельности сотрудников "Единой России" в новых субъектах РФ. Зампред Совбеза РФ отметил, что подавляющее большинство жителей новых регионов близки России по духу и ментальности, в то же время, есть на этих территориях есть и те, кто "иначе видит ситуацию". "К ним нужно соответствующим образом внимательно относиться", - подчеркнул Медведев, заявив, этот процесс может занять "достаточно длительное время". Председатель "Единой России" заявил, что история любой страны подтверждает необходимость подобной работы, напомнив, что борьба с бандеровцами продолжалась еще на протяжении 10 лет после окончания Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия