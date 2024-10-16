https://ria.ru/20241016/detektivy-1978305539.html

Лучшие детективы России: топ-20 фильмов и сериалов 2024 года

20 лучших детективов: топ фильмов и сериалов 2024 года

Лучшие детективы России: топ-20 фильмов и сериалов 2024 года

Любители историй про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро точно оценят новинки, которые вышли на экраны в 2024 году. Топ лучших фильмов и сериалов российского... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:29

2024-10-16T14:29

2024-10-16T14:29

сергей шакуров

андрей фролов

юлия снигирь

что посмотреть

кино

детектив

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Любители историй про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро точно оценят новинки, которые вышли на экраны в 2024 году. Топ лучших фильмов и сериалов российского производства с высоким рейтингом, которые можно смотреть в России бесплатно по ТВ и онлайн в хорошем качестве, - в материале РИА Новости.20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2024 годаРоссийские режиссеры в 2024 году вновь радуют поклонников большим количеством разнообразных проектов в детективном жанре. Причем среди них с заметным отрывом лидируют сериалы: видимо, даже стандартного полного метра не всегда хватает для того, чтобы раскрыть все перипетии расследования самых сложных и запутанных дел.Вот лишь несколько новинок, которые вышли на экраны в текущем году, но уже успели заслужить высокие оценки зрителей.“Внутри убийцы”Дата выхода: 22 февраля 2024 годаРежиссер: Владимир МирзоевВ главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева и др.Количество серий: 5Отечественный мини-сериал представляет собой адаптацию бестселлера писателя Майка Омера. В центре сюжета - профайлер Зоя Волгина, которая расследует жестокие преступления серийного убийцы на улицах Санкт-Петербурга. Маньяк не просто лишает своих жертв жизни: он бальзамирует тела и превращает их в жуткие статуи.Погрузившись в расследование вместе со своим напарником Тимофеем Зоя понимает, что кошмар, с которым ей невольно пришлось столкнуться, как-то связан с тем ужасом, который ей пришлось пережить много лет назад в собственном детстве.“Противостояние ”Дата выхода: 26 сентября 2024 годаРежиссер: Тимур АлпатовВ главных ролях: Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов и др.Количество серий: 8Жестокое и необычное преступление происходит в Магадане. Тело жертвы лишилось головы, а почерк убийцы подозрительно напоминает аналогичное убийство, но зафиксированное много лет назад, в последние месяцы Великой Отечественной войны. За расследование берутся полковник Костенко и лейтенант Тадава. Именно им предстоит выяснить, как связаны два преступления, и найти истину, определив наконец имя преступника.“Горький 53”Дата выхода: 23 апреля 2024 годаРежиссер: Сергей КоротаевВ главных ролях: Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов и др.Количество серий: 8Детектив в стиле ретро, события которого переносят зрителя в середину прошлого века. Масштабная амнистия наполняет улицы советских городов опасными личностями, и криминальная обстановка в стране обостряется буквально до предела. В это же время на свободу выходит бывший фронтовик Иван Астафьев. Вот только даже после долгожданного возвращения в родной Горький о спокойной жизни ему остается только мечтать. Волею судьбы и в результате рокового случая он оказывается связан с действующей в городе преступной организацией.“Я знаю, кто тебя убил”Дата выхода: 1 мая 2024 годаРежиссер: Софья РайзманВ главных ролях: Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин мл., Мария Смольникова и др.Количество серий: 8Маленькая девочка бесследно исчезает прямо во время циркового представления. Ее родители безутешны, ведь похититель не выходит на связь, не просит выкупа, а значит, и судьба дочери для них остается неизвестной. Но что же двигает человеком, решившимся на такое чудовищное преступление? Как оказывается, Герман одержим жаждой мести: он уверен, что родители похищенной им малышки виноваты в смерти его сестры.Справедливы ли подозрения похитителя и смогут ли родители вновь обнять пропавшего ребенка?“Любопытная Варвара”Дата выхода: 1 сентября 2024 годаРежиссер: Юрий КоробейниковВ главных ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Фёдоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева и др.Количество серий: 8Увлекательная детективная история для юных зрителей и их родителей. Варваре Смородиной всего 10 лет, но девочка уже отличается большим умом и сообразительностью. Девочка очень хочет пойти по стопам своего дедушки и стать настоящим детективом, а потому, приезжая на летние каникулы в небольшой поселок, она смело принимается за расследование происходящих там загадочных событий. А помогать ей в этом будет новый друг - местный житель, мальчик Вася.“Мосгаз. Дело № 10. Метроном”Дата выхода: 29 апреля 2024 годаРежиссер: Евгений ЗвездаковВ главных ролях: Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров и др.Количество серий: 8Продолжение полюбившегося зрителям сериала о работе опергруппы МУРа, раскрывающей самые сложные и запутанные преступления. На этот раз действие нового сезона разворачивается в 1982 году. Сотрудники прославленной опергруппы остались без руководителя, но, кажется, свободным это место останется недолго: на него уже претендует не лишенный амбиций майор Виктор Ковалев.А тем временем на горизонте у оперативников появляется новое дело. Буквально на сцене убит знаменитый артист Москонцерта, но как только герои берутся за расследование, выясняется, что за убийством скрывается серьезная преступная схема и кто-то явно не хочет, чтобы правда выплыла наружу.“Лиса”Дата выхода: 16 сентября 2024 годаРежиссер: Мурад АлиевВ главных ролях: Олеся Фаттахова, Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко и др.Количество серий: 24Несчастный случай оборачивается для эксперта-криминалиста Веры Лисицыной необычным даром. Теперь она при помощи так называемого ментального зрения может со сто стопроцентной уверенностью распознавать любую ложь. Новая способность оказывается очень полезна в работе: расследовать даже самые сложные и замысловатые преступления, вооружившись подобным “инструментом”, становится гораздо проще.А вот в обычной жизни эффект от непрошенного дара порой прямо противоположный: проблемы возникают как при взаимодействии с коллегами, так и в общении с самыми близкими и любимыми людьми.“Черное солнце”Дата выхода: 1 марта 2024 годаРежиссер: Анна НосатоваВ главных ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Петр Кислов, Виктория Корлякова, Петар Зекавица, Артур Казберов и др.Количество серий: 12Следователь Игорь Жук пережил большую трагедию: его жена погибла. Работа побуждает его вместе с детьми переехать в Ленинградскую область, в город Выборг, где вскоре придется столкнуться с жестоким преступлением. В лесу обнаружено тело молодой девушки, которую убийца не просто лишил жизни, но и нанес ужасающие увечья. Впрочем, для Игоря это происшествие имеет особое значение: над похожим преступлением незадолго до своей гибели работала его супруга. Теперь следователю вместе детективом Чагиным предстоит поймать убийцу.“Престиж”Дата выхода: 15 февраля 2024 годРежиссер: Сергей СенцовВ главных ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова и др.Количество серий: 8Среди жителей подмосковного элитного поселка с говорящим названием Престиж не встретишь случайных лиц. Все владельцы домов здесь - сплошь успешные бизнесмены, известные артисты и влиятельные чиновники. И вот как гром среди ясного неба в благополучной жизни появляется шокирующая новость: убита няня, работавшая в одной из местных семей. Расследование берет в свои руки “королева местной полиции” Елизавета Егоровна. Сможет ли она выяснить, какие тайны скрываются за высокими заборами и роскошными фасадами?“Страх над Невой”Дата выхода: 6 февраля 2024 годаРежиссер: Илья МаксимовВ главных ролях: Антон Хабаров, Андрей Фролов, Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная, Дмитрий Сутырин и др.Количество серий: 9Середина прошлого века. На улицах Ленинграда орудует таинственный убийца, оставляющий рядом с телами своих жертв в центре города загадочные выполненные углем знаки. За расследование преступлений берется майор КГБ Владимир Чубин, а помогать ему будет капитан милиции Егор Фёдоров.Вот только Чубину в процессе расследования необходимо не только вычислить преступника, но и побороть собственных демонов. Ведь с оккультными преступлениями он сталкивается не впервые и едва не погиб, пытаясь вывести на чистую воду религиозную секту. Страх темноты, острое чувство вины - вот что осталось у него на память об этом деле. Но прошли годы, и им с напарником необходимо предотвратить будущие убийства.“Уловки разума”Дата выхода: 20 апреля 2024 годаРежиссер: Дмитрий СорокинВ главных ролях: Елена Лотова, Всеволод Болдин, Серафим Долбунов, Кирилл Мелехов, Владимир Роганов, Анна Ещенко, Виктория Шахова и др.Количество серий: 4Тихий провинциальный город Любимов потрясен серией таинственных преступлений. Убиты несколько молодых женщин, взявшаяся за дело следователь Кира Карелина уверена: все это - дело рук жестокого маньяка. Однако у психотерапевта Константина Холмогорова, главное оружие которого - совершенное владение поистине уникальным методом регрессивного психоза, свой взгляд на события в родном городке. И для того, чтобы докопаться до правды, героям предстоит работать вместе.“Зло”Дата выхода: 23 февраля 2024Режиссер: Алексей МурадовВ главных ролях: Даниил Страхов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Андрей Чернышов, Евгений Харитонов, Борис Щербаков, Александр Назаров и др.Количество серий: 12На дворе 1979 год, а в столичной квартире прославленной балерины совершено не просто ограбление, а ограбление с убийством (погибла домработница). В расследовании этого преступления следователю Игорю Анохину будет помогать журналист Юрий Ельцов. Практически одновременно с этим в Ереване происходит ограбление банка, к которому оказывается причастен знакомый Ельцова - вор по кличке Махаон. На первый взгляд между этими двумя резонансными событиями нет никакой взаимосвязи, но вскоре герои начинают подозревать, что и за одним, и за другим стоят очень влиятельные люди.“Город тайн”Дата выхода: 5 августа 2024 годаРежиссер: Сергей ПикаловВ главных ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков и др.Количество серий: 16У следователя Платова есть уникальная особенность: он практически полностью лишен возможности испытывать какие бы то ни было чувства. Правда, в работе данный недостаток зачастую выступает как преимущество и позволяет сохранять рассудок холодным в любой ситуации. Правда, общение с коллегами и окружающими людьми выстраивать сложнее, а потому герой остается одиноким.Все меняется, когда бизнесмен, планировавший передать Платову компромат на целый ряд высокопоставленных и влиятельных людей, оказывается убит. Платов берется за расследование, а помогать ему в этом будет лейтенант Полина Лаврова.“Одержимость”Дата выхода: 19 сентября 2024 годаРежиссер: Валентина ВласоваВ главных ролях: Антон Феоктистов, Марина Калецкая, Марина Поддубная, Юлианна Михневич, Максим Дубовский, Павел Харланчук и др.Количество серий: 4Глеб искренне и очень сильно любит свою жену. И потому, когда его супруга внезапно пропадает аккурат в главную ночь года, а на следующий день внезапно выясняется, что она обвиняется не просто в преступлении, а в убийстве, ему не остается ничего другого, кроме как сделать все для ее спасения. Но для этого ему предстоит узнать, какие тайны так долго скрывала от него любимая женщина.“Загляни ему в голову”Дата выхода: 4 апреля 2024 годаРежиссер: Валерия ИвановскаяВ главных ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Валентин Смирнитский, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич и др.Количество серий: 32В прошлом Лунин был клиническим психологом, а сейчас работает консультантом и помогает коллегам из оперативно-следственной группы успешно раскрывать преступления. В этом ему помогает особый дар - способность не просто представлять себя на месте преступника, но и буквально вживаться в его роль, проникать в сознание и, как следствие, успешно выявлять движущие им мотивы. Однако кажущийся таким полезным дар на самом деле - настоящее проклятие главного героя, серьезное психическое заболевание, которое ему приходится держать от всех в строжайшей тайне.“Отель “Солнечная долина”Дата выхода: 21 сентября 2024 годаРежиссеры: Александр Олейников, Павел ИвановВ главных ролях: Алеся Алисиевич, Андрей Попов, Алёна Хмельницкая, Павел Белозёров, Дмитрий Орлов, Владимир Довжик, Андрей Межулис, Екатерина Семёнова и др.Количество серий: 4Что делать, если во время отдыха в расположенном за городом отеле внезапно и при самых загадочных обстоятельствах у девушки пропадает жених? Блогер Кира Островская намерена докопаться до правды и понять, что случилось с ее возлюбленным. Для этого она устраивается в тот же отель официанткой и постепенно, шаг за шагом, распутывает эту тайну.“Мышеловка”Дата выхода: 30 августа 2024 годаРежиссер: Кира АнгелинаВ главных ролях: Дарья Щербакова, Александр Арсентьев, Алёна Ивченко, Артем Григорьев, Евгения Ярушникова, Леонид Громов, Игорь Литовкин и др.Количество серий: 4Директор крупного коммерческого банка убит в разгар роскошного приема. Под подозрением находятся буквально все присутствовавшие на мероприятии гости, тем более что практически у каждого были свои причины желать ему смерти. Но кто именно является преступником - это и предстоит выяснить следователю Ирине Меркуловой, которая берется за расследование, несмотря на обострившиеся отношения с супругом. Ведь кому понравится, что его вторая половинка все свое время посвящает работе, а не семье?“Западня”Дата выхода: 16 августа 2024 годаРежиссер: Олег ШтромВ главных ролях: Евгения Синицкая, Мария Кондратенко, Владимир Миллер, Людмила Юрова, Дмитрий Кундрюцкий, Александр Аккуратов, Пётр Котров и др.Количество серий: 4Варвара успешно занимается ландшафтным дизайном и, получив очередной заказ, отправляется на побережье, чтобы привести в порядок окружающий частную усадьбу сад. Но вскоре казавшаяся вполне мирной ситуация стремительно меняется: после семейной вечеринки хозяин роскошного дома найден мертвым, а полиция обнаруживает в комнате Варвары наполненный ядом флакон. Могла ли девушка совершить это преступление или настоящим убийцей является кто-то другой?“Калимба”Дата выхода: 16 мая 2024 годаРежиссер: Нурбек ЭгенВ главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко и др.Количество серий: 8В центре сюжета - опасный эксперимент, который воплощает в жизнь профессор психиатрии Виктор Мещерский. В одно замкнутое пространство он помещает несколько необычных пар: совершивших те или иные преступления граждан и их жертв. Например, ставшего инвалидом после автоаварии мужчину - и девушку, которая сидела за рулем. Какие цели преследует автор эксперимента, участникам неизвестно, но обстановка в доме, в котором им предстоит провести вместе несколько недель, стремительно накаляется.“Ангел мести”Дата выхода: 26 июля 2024 годРежиссер: Дарья ПолторацкаяВ главных ролях: Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова и др.Количество серий: 12У вернувшегося в родной город Андрея Корсакова есть план жестокой мести всем, по чьей вине вся его жизнь была пущена под откос. Много лет назад предательство близких людей и вероломство высокопоставленных лиц лишили его не только доброго имени, возлюбленной и свободы, но и едва не лишили жизни. И вот теперь Андрей готов призвать к ответу всех, на чьих плечах лежит ответственность за его судьбу.

https://ria.ru/20240927/iri-1974966312.html

https://ria.ru/20240916/serial-1972516592.html

https://ria.ru/20240829/ntv-1968592900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей шакуров, андрей фролов, юлия снигирь, что посмотреть , кино, детектив