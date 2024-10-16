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Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
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13:29 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/briks-1978322151.html
Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС
Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС
Россия на саммите БРИКС в Казани предложит инициативы, обозначенные в рамках своего председательства в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:29
2024-10-16T13:29
россия
казань
бразилия
дмитрий песков
брикс
саммит брикс
экономика
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия на саммите БРИКС в Казани предложит инициативы, обозначенные в рамках своего председательства в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о тех приоритетах, которые обозначены в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. Как раз, собственно, эти приоритеты, они хорошо всем известны. Они неоднократно формулировались как на международных ведомственных мероприятиях в рамках этого председательства, так и буквально неделю ранее на брифинге моего коллеги (помощника президента России Юрия) Ушакова. Здесь именно нужно идти по приоритетам российского председательства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие масштабные инициативы предложит Россия на саммите БРИКС в Казани. Он отметил, что инициативы будут связаны с гуманитарными, экономическими, финансовыми, парламентскими и другими направлениями работы. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html
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россия, казань, бразилия, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, экономика, республика татарстан (татарстан)
Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС

Песков: РФ на саммите БРИКС предложит инициативы в рамках ее председательства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля
Баннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия на саммите БРИКС в Казани предложит инициативы, обозначенные в рамках своего председательства в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет о тех приоритетах, которые обозначены в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. Как раз, собственно, эти приоритеты, они хорошо всем известны. Они неоднократно формулировались как на международных ведомственных мероприятиях в рамках этого председательства, так и буквально неделю ранее на брифинге моего коллеги (помощника президента России Юрия) Ушакова. Здесь именно нужно идти по приоритетам российского председательства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие масштабные инициативы предложит Россия на саммите БРИКС в Казани.
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Он отметил, что инициативы будут связаны с гуманитарными, экономическими, финансовыми, парламентскими и другими направлениями работы.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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РоссияКазаньБразилияДмитрий ПесковБРИКССаммит БРИКСЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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