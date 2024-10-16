https://ria.ru/20241016/briks-1978322151.html

Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС

Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС

Россия на саммите БРИКС в Казани предложит инициативы, обозначенные в рамках своего председательства в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:29

2024-10-16T13:29

2024-10-16T13:29

россия

казань

бразилия

дмитрий песков

брикс

саммит брикс

экономика

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия на саммите БРИКС в Казани предложит инициативы, обозначенные в рамках своего председательства в объединении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о тех приоритетах, которые обозначены в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. Как раз, собственно, эти приоритеты, они хорошо всем известны. Они неоднократно формулировались как на международных ведомственных мероприятиях в рамках этого председательства, так и буквально неделю ранее на брифинге моего коллеги (помощника президента России Юрия) Ушакова. Здесь именно нужно идти по приоритетам российского председательства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие масштабные инициативы предложит Россия на саммите БРИКС в Казани. Он отметил, что инициативы будут связаны с гуманитарными, экономическими, финансовыми, парламентскими и другими направлениями работы. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

россия

казань

бразилия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, бразилия, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, экономика, республика татарстан (татарстан)