https://ria.ru/20241016/briks-1978252239.html

Эксперт перечислил сферы сотрудничества стран БРИКС

Эксперт перечислил сферы сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

Эксперт перечислил сферы сотрудничества стран БРИКС

Страны БРИКС могли бы объединить свои усилия в различных областях космонавтики, например, в освоении дальнего космоса, в создании совместных околоземных... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:49

2024-10-16T04:49

2024-10-16T04:52

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Страны БРИКС могли бы объединить свои усилия в различных областях космонавтики, например, в освоении дальнего космоса, в создании совместных околоземных спутниковых группировок и в разработке правил использования околоземного пространства, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. "Первое, это освоение дальнего космоса, в первую очередь, потому что это задача всего человечества, а БРИКС - это и есть человечество. Там уже 50% населения Земли, 40% мировой экономики по ППС. Поэтому здесь сам бог велел БРИКС быть во главе освоения дальнего космоса, как такой смены парадигмы развития. Если нам западная не нравится, мы должны предложить свою", - сказал Ионин. Второе направление, по его словам, связано с экономическим использованием ближнего космоса в интересах цифровой экономики. В первую очередь, надо объединять усилия в рамках систем ДЗЗ и космической связи, причём не только широкополосного доступа в интернет, но и других её видов, считает эксперт. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время в этой области инициативу проявят бизнесмены стран БРИКС. "Чтобы не каждая страна выводила собственные группировки, потому что космос не резиновый. Он большой, конечно, бесконечный, но околоземный космос не резиновый. Здесь надо соединять усилия, предлагать решения, которые с одной стороны обеспечивали бы такое совместное использование, а с другой гарантировали бы суверенитет. Потому что суверенитет для каждой из стран БРИКС - это ключевое слово", - подчеркнул Ионин. Кроме того, по его словам, страны БРИКС могли бы объединить усилия для введения правил игры в околоземном пространстве, где сейчас царят "анархия и вседозволенность". Вину за это он возложил на Соединённые Штаты Америки, которые 50 лет были гегемоном, но ничего не сделали в этой части, чтобы сейчас получать дивиденды. В частности, отсутствием такого регулирования воспользовался Илон Маск, когда развернул на орбите многоспутниковую группировку Starlink. "Конечно, мы понимаем, околоземное пространство - это общечеловеческое достояние, и тут вдруг один человек, при всём к нему уважении, создаёт группировку, которая в четыре раза превосходит группировку остальных стран. Мы понимаем, что это что-то ненормальное, и есть прямое следствие отсутствия регулирования в этой сфере, и регулирование надо делать", - отметил Ионин. В то же время он обратил внимание, что такого рода совместные инициативы могут быть реализованы, если будут исходить от политических лидеров БРИКС или от фигур, близких к ним, а не от космических агентств, как это устроено сейчас.

https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html

https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html

https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html

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космос - риа наука, россия, бразилия, индия, андрей ионин, илон маск, брикс, саммит брикс