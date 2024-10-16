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РЖД за девять месяцев увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
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02:27 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/briks-1978244888.html
РЖД за девять месяцев увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС
РЖД за девять месяцев увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
РЖД за девять месяцев увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС
РЖД за 9 месяцев текущего года увеличили грузовые перевозки в сообщении со странами БРИКС на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:27
2024-10-16T02:27
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РЖД за 9 месяцев текущего года увеличили грузовые перевозки в сообщении со странами БРИКС на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе контейнерные – на 14,1%, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "По итогам девяти месяцев 2024 года объем перевозок по сети ОАО "РЖД" в сообщении со странами БРИКС с использованием, в том числе, морского плеча составил 222,7 миллиона тонн, что на 7,1% выше аналогичного периода прошлого года… Контейнерные перевозки за тот же период росли фактически вдвое быстрее, прибавив 14,1% - до 2,9 миллиона ДФЭ", — сообщил Павлов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Топ-менеджер напомнил, что на долю государств объединения приходится более половины - 56% - от общего объема международного грузопотока по РЖД, составляющего за тот же период около 400 миллионов тонн. Павлов ранее отмечал, что совокупной грузооборот стран БРИКС составляет две трети от мирового грузооборота. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html
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экономика, россия, казань, бразилия, сергей павлов, брикс, ржд
Экономика, Россия, Казань, Бразилия, Сергей Павлов, БРИКС, РЖД
РЖД за девять месяцев увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС

Сергей Павлов: РЖД увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС на 7,1%

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РЖД за 9 месяцев текущего года увеличили грузовые перевозки в сообщении со странами БРИКС на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе контейнерные – на 14,1%, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"По итогам девяти месяцев 2024 года объем перевозок по сети ОАО "РЖД" в сообщении со странами БРИКС с использованием, в том числе, морского плеча составил 222,7 миллиона тонн, что на 7,1% выше аналогичного периода прошлого года… Контейнерные перевозки за тот же период росли фактически вдвое быстрее, прибавив 14,1% - до 2,9 миллиона ДФЭ", — сообщил Павлов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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Топ-менеджер напомнил, что на долю государств объединения приходится более половины - 56% - от общего объема международного грузопотока по РЖД, составляющего за тот же период около 400 миллионов тонн.
Павлов ранее отмечал, что совокупной грузооборот стран БРИКС составляет две трети от мирового грузооборота.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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