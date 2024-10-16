https://ria.ru/20241016/bpla-1978255818.html

Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области

Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 16.10.2024

Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области

Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:36

2024-10-16T05:36

2024-10-16T05:36

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность