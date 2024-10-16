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Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области
Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 16.10.2024
Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области
Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:36
2024-10-16T05:36
2024-10-16T05:36
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области
Губернатор Гусев сообщил о подавлении беспилотника в Воронежской области