https://ria.ru/20241015/zakon-1978172613.html

Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября

Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября - РИА Новости, 15.10.2024

Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября

Совфед на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:18

2024-10-15T16:18

2024-10-15T16:43

совет федерации рф

андрей клишас

россия

госдума рф

общество

виктор водолацкий

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совфед на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Госдума во вторник приняла закон в третьем чтении.Сенатор ответил утвердительно на вопрос о рассмотрении документа Совфедом 23 октября.Также он полагает, что коллеги поддержат закон.Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.Проект направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах.В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, или имеющий общего ребенка — гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.

https://ria.ru/20241004/peterburg-1976365432.html

https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html

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совет федерации рф, андрей клишас, россия, госдума рф, общество, виктор водолацкий, ирина рукавишникова