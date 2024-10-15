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Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября
Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября - РИА Новости, 15.10.2024
Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября
Совфед на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:18
2024-10-15T16:18
2024-10-15T16:43
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совфед на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Госдума во вторник приняла закон в третьем чтении.Сенатор ответил утвердительно на вопрос о рассмотрении документа Совфедом 23 октября.Также он полагает, что коллеги поддержат закон.Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.Проект направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах.В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, или имеющий общего ребенка — гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
https://ria.ru/20241004/peterburg-1976365432.html
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совет федерации рф, андрей клишас, россия, госдума рф, общество, виктор водолацкий, ирина рукавишникова
Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Россия, Госдума РФ, Общество, Виктор Водолацкий, Ирина Рукавишникова
Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября
Клишас: СФ рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совфед на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Госдума
во вторник приняла закон в третьем чтении.
Сенатор ответил утвердительно на вопрос о рассмотрении документа Совфедом 23 октября.
Также он полагает, что коллеги поддержат закон.
Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова
, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий
.
Проект направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах.
В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, или имеющий общего ребенка — гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.