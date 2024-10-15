https://ria.ru/20241015/vystavka-1978148742.html

Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища

Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища - РИА Новости, 15.10.2024

Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища

В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:09

2024-10-15T18:09

2024-10-15T18:09

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, предметы декоративного искусства, миниатюрная резьба по камню, художественный металл, живопись, архитектурные детали и археологические находки."Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" – результат сотрудничества с Эрмитажем, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Русским музеем, Третьяковской галереей, Новгородским государственным музеем-заповедником, Музеем христианской культуры и лучшими частными собраниями. Подобного масштабного проекта, который объединял бы коллекции больших государственных музеев и частные собрания, в России еще не было", - сообщили в пресс-службе Музея Международного нумизматического клуба.Центральный экспонат – златник тмутараканского князя Олега Михаила, который состоял в тесных деловых отношениях с византийским двором. Ещё один уникальный артефакт – миниатюра с изображением Христа Пантократора, созданная в XI веке в Константинополе. Как пояснили в музее, это произведение искусства хранится в Третьяковской галерее и из-за чувствительности к свету никогда ранее не экспонировалось. На выставке "Византийская симфония" оно также пробудет ограниченное количество времени. "Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна. С христианизацией на Русь были привезены сотни переведённых книг, заимствованы навыки каменного строительства. Одним важным источником влияния на древнерусскую культуру служили денежные знаки", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. Экспозиция оснащена интерактивными и мультимедийными технологиями. Витрины дополнены цифровыми планшетами с информацией о каждом предмете. "Для Музея нумизматики это уже четвертый совместный проект с ведущими культурными центрами страны. И каждый раз мы стремимся открыть всем желающим доступ к знаниям. А нумизматика – универсальный ключ к пониманию давно минувших эпох. Центральное место в экспозиции отведено уникальной коллекции византийских монет. Из 500 экспонатов ровно половина – это монеты из собраний Государственного Эрмитажа, а также моей частной коллекции", – пояснил учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов. Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что для организации такой выставки, объединившей государственные музеи и частные собрания, нужен очень высокий уровень партнерских отношений. "Для нас участие в проекте Международного нумизматического клуба очень важно и значимо", – добавил он. В экспозиции представлено восемь произведений из Русского музея. "Удивительно, что изображенные на наших рельефных каменных иконках образы Христа, Богородицы и святых перекликаются с изображениями византийских монет, а иногда не просто перекликаются, а прямо повторяют", – рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. По словам председателя Правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, монеты позволяют изучить различные символы, которые определяют основные этапы развития этого государства, и лучше понять экономические и духовные связи с нашей страной."Одна из основных концепций нашего музея – построение экспозиции от первого христианского императора Константина Великого до последнего императора России Николая II, и, конечно, зал искусства первых веков христианства, искусства Византийской империи занимает особое место в нашей коллекции", – подчеркнул директор Музея христианской культуры Даниил Недоступ. Специально для выставки были изготовлены рельефы с изображением византийских правителей, фигуры которых можно потрогать и узнать тайный смысл каждого элемента императорского облачения. Погрузиться в эпоху помогут подлинные византийские ароматы и музыкальная композиция, созданные в коллаборации с российскими художниками и музыкантами, рассказали в музее. "Сама Византийская империя могла умирать, сжиматься вокруг пустеющих кварталов Константинополя. Но там, где держава васлевса ромеев внешне умирала, даже ее противники и соперники стремились воспринять ее имя и культуру, как это делали германские "кесари римлян" и тюркские "султаны римлян", – отметил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.Пространством экспозиции занималось бюро PS Culture. Прозрачная колоннада и арки отсылают посетителей в мир средневековой архитектуры. Формы заимствованы из церковного и светского зодчества и отражают двойственную природу византийской монеты. Выставка продлится до 01 октября 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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