Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища
Золото Византии: в Музее нумизматики выставили редкие сокровища
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, предметы декоративного искусства, миниатюрная резьба по камню, художественный металл, живопись, архитектурные детали и археологические находки.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
"Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" – результат сотрудничества с Эрмитажем, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Русским музеем, Третьяковской галереей, Новгородским государственным музеем-заповедником, Музеем христианской культуры и лучшими частными собраниями. Подобного масштабного проекта, который объединял бы коллекции больших государственных музеев и частные собрания, в России еще не было", - сообщили в пресс-службе Музея Международного нумизматического клуба.
Центральный экспонат – златник тмутараканского князя Олега Михаила, который состоял в тесных деловых отношениях с византийским двором. Ещё один уникальный артефакт – миниатюра с изображением Христа Пантократора, созданная в XI веке в Константинополе.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаЭкспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Экспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
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© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаМузей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
Музей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 3
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаМонеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Монеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 3
Экспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 3
Музей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 3
Монеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 3
Как пояснили в музее, это произведение искусства хранится в Третьяковской галерее и из-за чувствительности к свету никогда ранее не экспонировалось. На выставке "Византийская симфония" оно также пробудет ограниченное количество времени.
"Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна. С христианизацией на Русь были привезены сотни переведённых книг, заимствованы навыки каменного строительства. Одним важным источником влияния на древнерусскую культуру служили денежные знаки", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Экспозиция оснащена интерактивными и мультимедийными технологиями. Витрины дополнены цифровыми планшетами с информацией о каждом предмете.
"Для Музея нумизматики это уже четвертый совместный проект с ведущими культурными центрами страны. И каждый раз мы стремимся открыть всем желающим доступ к знаниям. А нумизматика – универсальный ключ к пониманию давно минувших эпох. Центральное место в экспозиции отведено уникальной коллекции византийских монет. Из 500 экспонатов ровно половина – это монеты из собраний Государственного Эрмитажа, а также моей частной коллекции", – пояснил учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что для организации такой выставки, объединившей государственные музеи и частные собрания, нужен очень высокий уровень партнерских отношений. "Для нас участие в проекте Международного нумизматического клуба очень важно и значимо", – добавил он.
В экспозиции представлено восемь произведений из Русского музея. "Удивительно, что изображенные на наших рельефных каменных иконках образы Христа, Богородицы и святых перекликаются с изображениями византийских монет, а иногда не просто перекликаются, а прямо повторяют", – рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
По словам председателя Правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, монеты позволяют изучить различные символы, которые определяют основные этапы развития этого государства, и лучше понять экономические и духовные связи с нашей страной.
"Одна из основных концепций нашего музея – построение экспозиции от первого христианского императора Константина Великого до последнего императора России Николая II, и, конечно, зал искусства первых веков христианства, искусства Византийской империи занимает особое место в нашей коллекции", – подчеркнул директор Музея христианской культуры Даниил Недоступ.
Специально для выставки были изготовлены рельефы с изображением византийских правителей, фигуры которых можно потрогать и узнать тайный смысл каждого элемента императорского облачения. Погрузиться в эпоху помогут подлинные византийские ароматы и музыкальная композиция, созданные в коллаборации с российскими художниками и музыкантами, рассказали в музее.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаОдин из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Один из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
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© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаНа выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
На выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 4
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаПосетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Посетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 4
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
4 из 4
Один из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 4
На выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 4
Посетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 4
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
4 из 4
"Сама Византийская империя могла умирать, сжиматься вокруг пустеющих кварталов Константинополя. Но там, где держава васлевса ромеев внешне умирала, даже ее противники и соперники стремились воспринять ее имя и культуру, как это делали германские "кесари римлян" и тюркские "султаны римлян", – отметил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.
Пространством экспозиции занималось бюро PS Culture. Прозрачная колоннада и арки отсылают посетителей в мир средневековой архитектуры. Формы заимствованы из церковного и светского зодчества и отражают двойственную природу византийской монеты.
Выставка продлится до 01 октября 2025 года.
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