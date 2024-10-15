Рейтинг@Mail.ru
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:09 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/vystavka-1978148742.html
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища - РИА Новости, 15.10.2024
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища
В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:09
2024-10-15T18:09
культура
москва
монеты
музеи
новости культуры
что посмотреть
куда сходить
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978132927_0:54:3078:1785_1920x0_80_0_0_3ad745a871872224aeb129c863a7b3e4.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, предметы декоративного искусства, миниатюрная резьба по камню, художественный металл, живопись, архитектурные детали и археологические находки."Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" – результат сотрудничества с Эрмитажем, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Русским музеем, Третьяковской галереей, Новгородским государственным музеем-заповедником, Музеем христианской культуры и лучшими частными собраниями. Подобного масштабного проекта, который объединял бы коллекции больших государственных музеев и частные собрания, в России еще не было", - сообщили в пресс-службе Музея Международного нумизматического клуба.Центральный экспонат – златник тмутараканского князя Олега Михаила, который состоял в тесных деловых отношениях с византийским двором. Ещё один уникальный артефакт – миниатюра с изображением Христа Пантократора, созданная в XI веке в Константинополе. Как пояснили в музее, это произведение искусства хранится в Третьяковской галерее и из-за чувствительности к свету никогда ранее не экспонировалось. На выставке "Византийская симфония" оно также пробудет ограниченное количество времени. "Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна. С христианизацией на Русь были привезены сотни переведённых книг, заимствованы навыки каменного строительства. Одним важным источником влияния на древнерусскую культуру служили денежные знаки", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. Экспозиция оснащена интерактивными и мультимедийными технологиями. Витрины дополнены цифровыми планшетами с информацией о каждом предмете. "Для Музея нумизматики это уже четвертый совместный проект с ведущими культурными центрами страны. И каждый раз мы стремимся открыть всем желающим доступ к знаниям. А нумизматика – универсальный ключ к пониманию давно минувших эпох. Центральное место в экспозиции отведено уникальной коллекции византийских монет. Из 500 экспонатов ровно половина – это монеты из собраний Государственного Эрмитажа, а также моей частной коллекции", – пояснил учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов. Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что для организации такой выставки, объединившей государственные музеи и частные собрания, нужен очень высокий уровень партнерских отношений. "Для нас участие в проекте Международного нумизматического клуба очень важно и значимо", – добавил он. В экспозиции представлено восемь произведений из Русского музея. "Удивительно, что изображенные на наших рельефных каменных иконках образы Христа, Богородицы и святых перекликаются с изображениями византийских монет, а иногда не просто перекликаются, а прямо повторяют", – рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. По словам председателя Правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, монеты позволяют изучить различные символы, которые определяют основные этапы развития этого государства, и лучше понять экономические и духовные связи с нашей страной."Одна из основных концепций нашего музея – построение экспозиции от первого христианского императора Константина Великого до последнего императора России Николая II, и, конечно, зал искусства первых веков христианства, искусства Византийской империи занимает особое место в нашей коллекции", – подчеркнул директор Музея христианской культуры Даниил Недоступ. Специально для выставки были изготовлены рельефы с изображением византийских правителей, фигуры которых можно потрогать и узнать тайный смысл каждого элемента императорского облачения. Погрузиться в эпоху помогут подлинные византийские ароматы и музыкальная композиция, созданные в коллаборации с российскими художниками и музыкантами, рассказали в музее. "Сама Византийская империя могла умирать, сжиматься вокруг пустеющих кварталов Константинополя. Но там, где держава васлевса ромеев внешне умирала, даже ее противники и соперники стремились воспринять ее имя и культуру, как это делали германские "кесари римлян" и тюркские "султаны римлян", – отметил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.Пространством экспозиции занималось бюро PS Culture. Прозрачная колоннада и арки отсылают посетителей в мир средневековой архитектуры. Формы заимствованы из церковного и светского зодчества и отражают двойственную природу византийской монеты. Выставка продлится до 01 октября 2025 года.
https://ria.ru/20241009/rerikh-1976950523.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978132927_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_f74145e4662b8fbaceb4a42b0d08090b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, монеты, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , ольга любимова, россия, третьяковская галерея, русский музей
Культура, Москва, монеты, Музеи, Новости культуры, что посмотреть , куда сходить , Ольга Любимова, Россия, Третьяковская галерея, Русский музей
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища

Золото Византии: в Музее нумизматики выставили редкие сокровища

© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные". В масштабной экспозиции – древние монеты, предметы декоративного искусства, миниатюрная резьба по камню, художественный металл, живопись, архитектурные детали и археологические находки.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
"Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" – результат сотрудничества с Эрмитажем, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Русским музеем, Третьяковской галереей, Новгородским государственным музеем-заповедником, Музеем христианской культуры и лучшими частными собраниями. Подобного масштабного проекта, который объединял бы коллекции больших государственных музеев и частные собрания, в России еще не было", - сообщили в пресс-службе Музея Международного нумизматического клуба.
Центральный экспонат – златник тмутараканского князя Олега Михаила, который состоял в тесных деловых отношениях с византийским двором. Ещё один уникальный артефакт – миниатюра с изображением Христа Пантократора, созданная в XI веке в Константинополе.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаЭкспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Экспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 3
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаМузей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Музей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 3
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаМонеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Монеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 3
Экспонаты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 3
Музей Международного нумизматического клуба. Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 3
Монеты на выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 3
Как пояснили в музее, это произведение искусства хранится в Третьяковской галерее и из-за чувствительности к свету никогда ранее не экспонировалось. На выставке "Византийская симфония" оно также пробудет ограниченное количество времени.
"Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна. С христианизацией на Русь были привезены сотни переведённых книг, заимствованы навыки каменного строительства. Одним важным источником влияния на древнерусскую культуру служили денежные знаки", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Экспозиция оснащена интерактивными и мультимедийными технологиями. Витрины дополнены цифровыми планшетами с информацией о каждом предмете.
"Для Музея нумизматики это уже четвертый совместный проект с ведущими культурными центрами страны. И каждый раз мы стремимся открыть всем желающим доступ к знаниям. А нумизматика – универсальный ключ к пониманию давно минувших эпох. Центральное место в экспозиции отведено уникальной коллекции византийских монет. Из 500 экспонатов ровно половина – это монеты из собраний Государственного Эрмитажа, а также моей частной коллекции", – пояснил учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что для организации такой выставки, объединившей государственные музеи и частные собрания, нужен очень высокий уровень партнерских отношений. "Для нас участие в проекте Международного нумизматического клуба очень важно и значимо", – добавил он.
В экспозиции представлено восемь произведений из Русского музея. "Удивительно, что изображенные на наших рельефных каменных иконках образы Христа, Богородицы и святых перекликаются с изображениями византийских монет, а иногда не просто перекликаются, а прямо повторяют", – рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
По словам председателя Правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, монеты позволяют изучить различные символы, которые определяют основные этапы развития этого государства, и лучше понять экономические и духовные связи с нашей страной.
"Одна из основных концепций нашего музея – построение экспозиции от первого христианского императора Константина Великого до последнего императора России Николая II, и, конечно, зал искусства первых веков христианства, искусства Византийской империи занимает особое место в нашей коллекции", – подчеркнул директор Музея христианской культуры Даниил Недоступ.
Специально для выставки были изготовлены рельефы с изображением византийских правителей, фигуры которых можно потрогать и узнать тайный смысл каждого элемента императорского облачения. Погрузиться в эпоху помогут подлинные византийские ароматы и музыкальная композиция, созданные в коллаборации с российскими художниками и музыкантами, рассказали в музее.
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаОдин из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Один из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 4
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаНа выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
На выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 4
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаПосетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Посетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 4
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
4 из 4
Один из экспонатов выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
1 из 4
На выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" представлены древние монеты
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
2 из 4
Посетительница выставки "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
3 из 4
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
4 из 4
"Сама Византийская империя могла умирать, сжиматься вокруг пустеющих кварталов Константинополя. Но там, где держава васлевса ромеев внешне умирала, даже ее противники и соперники стремились воспринять ее имя и культуру, как это делали германские "кесари римлян" и тюркские "султаны римлян", – отметил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.
Пространством экспозиции занималось бюро PS Culture. Прозрачная колоннада и арки отсылают посетителей в мир средневековой архитектуры. Формы заимствованы из церковного и светского зодчества и отражают двойственную природу византийской монеты.
Выставка продлится до 01 октября 2025 года.
Репродукция картины Николай Рерих у статуи Гуга Чохана художника Святослава Рериха. Холст, масло. 1937 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Маг, художник и правитель Шамбалы: что вы знаете о Рерихе
9 октября, 08:00
 
КультураМосквамонетыМузеиНовости культурычто посмотретькуда сходитьОльга ЛюбимоваРоссияТретьяковская галереяРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала