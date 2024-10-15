Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой
Пленный солдат ВСУ Зайченко попросил Алаудинова принять его в "Ахмат"
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“, — сказал он.
По информации Алаудинова, пленный состоял в "Айдаре"*.
В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
"Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“, — сказал он.
По информации Алаудинова, пленный состоял в "Айдаре"*.
В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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