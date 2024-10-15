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Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 15.10.2024 (обновлено: 12:26 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vsu-1978069602.html
Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой
Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой - РИА Новости, 15.10.2024
Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:54
2024-10-15T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Я &lt;...&gt; прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, &lt;...&gt; чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“, — сказал он. По информации Алаудинова, пленный состоял в "Айдаре"*.В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html
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в мире, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой

Пленный солдат ВСУ Зайченко попросил Алаудинова принять его в "Ахмат"

© Апти Алаудинов "АХМАТ"/TelegramПленный солдат ВСУ Владимир Зайченко просит принять его в "Ахмат"
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко просит принять его в Ахмат - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Апти Алаудинов "АХМАТ"/Telegram
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко просит принять его в "Ахмат"
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

"Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“, — сказал он.

По информации Алаудинова, пленный состоял в "Айдаре"*.

В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинский военнопленный: в ВСУ набирают уже всех подряд - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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12 октября, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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