https://ria.ru/20241015/vsu-1978069602.html

Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой

Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой - РИА Новости, 15.10.2024

Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой

Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:54

2024-10-15T08:54

2024-10-15T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко попросил принять его в "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“, — сказал он. По информации Алаудинова, пленный состоял в "Айдаре"*.В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html

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в мире, апты алаудинов, вооруженные силы украины