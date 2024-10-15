https://ria.ru/20241015/vizy-1978105781.html

Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян

Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян - РИА Новости, 15.10.2024

Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:30

2024-10-15T12:30

2024-10-15T12:30

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны союза гражданам РФ после начала специальной военной операции вырос, но предложила выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз, чтобы направить россиянам некое "еще более сильное послание". Ранее с предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для граждан РФ в Европарламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, назвавшая Россию и ее граждан "угрозой для ЕС". "Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - говорится в документе. Фон дер Ляйе констатировала, что процент отказов россиянам в визах после начала специальной военной операции на Украине вырос, однако подчеркнула, что "еще остается возможность послать российскому народу более сильный сигнал" о последствиях украинского конфликта. ЕС в сентябре 2022 года приостановил упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Это решение означало, что к гражданам России теперь применяются общие правила выдачи виз: стоимость визы составляет 80 евро, требуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запросов увеличено. В МИД РФ такое решение называли "саморазрушительным". Ранее в Еврокомиссии также оказались крайне недовольны решением Венгрии включить россиян и белорусов в схему на упрощенное получение рабочих виз. Брюссель потребовал от Будапешта пояснений по этому решению. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

https://ria.ru/20240503/vnzh-1943602071.html

https://ria.ru/20240918/evrosoyuz-1973451747.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, стелла кириакидес, золтан ковач, евросоюз, еврокомиссия, европарламент