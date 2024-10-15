Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала выработать новый подход по выдаче виз россиянам
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны союза гражданам РФ после начала специальной военной операции вырос, но предложила выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз, чтобы направить россиянам некое "еще более сильное послание".
Ранее с предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для граждан РФ в Европарламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, назвавшая Россию и ее граждан "угрозой для ЕС".
"Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - говорится в документе.
Фон дер Ляйе констатировала, что процент отказов россиянам в визах после начала специальной военной операции на Украине вырос, однако подчеркнула, что "еще остается возможность послать российскому народу более сильный сигнал" о последствиях украинского конфликта.
ЕС в сентябре 2022 года приостановил упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Это решение означало, что к гражданам России теперь применяются общие правила выдачи виз: стоимость визы составляет 80 евро, требуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запросов увеличено.
В МИД РФ такое решение называли "саморазрушительным".
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
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