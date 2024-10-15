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Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/vizy-1978105781.html
Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян
Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян - РИА Новости, 15.10.2024
Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:30
2024-10-15T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
венгрия
брюссель
урсула фон дер ляйен
стелла кириакидес
золтан ковач
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны союза гражданам РФ после начала специальной военной операции вырос, но предложила выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз, чтобы направить россиянам некое "еще более сильное послание". Ранее с предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для граждан РФ в Европарламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, назвавшая Россию и ее граждан "угрозой для ЕС". "Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - говорится в документе. Фон дер Ляйе констатировала, что процент отказов россиянам в визах после начала специальной военной операции на Украине вырос, однако подчеркнула, что "еще остается возможность послать российскому народу более сильный сигнал" о последствиях украинского конфликта. ЕС в сентябре 2022 года приостановил упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Это решение означало, что к гражданам России теперь применяются общие правила выдачи виз: стоимость визы составляет 80 евро, требуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запросов увеличено. В МИД РФ такое решение называли "саморазрушительным". Ранее в Еврокомиссии также оказались крайне недовольны решением Венгрии включить россиян и белорусов в схему на упрощенное получение рабочих виз. Брюссель потребовал от Будапешта пояснений по этому решению. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html
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в мире, россия, венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, стелла кириакидес, золтан ковач, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Венгрия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Стелла Кириакидес, Золтан Ковач, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала выработать новый подход по выдаче виз россиянам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны союза гражданам РФ после начала специальной военной операции вырос, но предложила выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз, чтобы направить россиянам некое "еще более сильное послание".
Ранее с предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для граждан РФ в Европарламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, назвавшая Россию и ее граждан "угрозой для ЕС".
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"Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - говорится в документе.
Фон дер Ляйе констатировала, что процент отказов россиянам в визах после начала специальной военной операции на Украине вырос, однако подчеркнула, что "еще остается возможность послать российскому народу более сильный сигнал" о последствиях украинского конфликта.
ЕС в сентябре 2022 года приостановил упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Это решение означало, что к гражданам России теперь применяются общие правила выдачи виз: стоимость визы составляет 80 евро, требуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запросов увеличено.
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В МИД РФ такое решение называли "саморазрушительным".
Ранее в Еврокомиссии также оказались крайне недовольны решением Венгрии включить россиян и белорусов в схему на упрощенное получение рабочих виз. Брюссель потребовал от Будапешта пояснений по этому решению.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенгрияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСтелла КириакидесЗолтан КовачЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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