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В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 15.10.2024 (обновлено: 17:28 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978185214.html
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 15.10.2024
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины
Украина потерпит поражение в конфликте и ей придется капитулировать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:57
2024-10-15T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
скотт риттер
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте и ей придется капитулировать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины", — отметил он.По словам отставного военного, Украинская армия разваливается на фронте. При этом Риттер добавил, что боевые действия закончатся только на условиях России, а Запад уже не сможет навязать свои предложения, как это было с Минскими соглашениями."Запад не заслуживает доверия", — резюмировал отставной разведчик.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978157377.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, скотт риттер, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Юрий Ушаков
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины

Риттер: украинский конфликт закончится капитуляцией Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте и ей придется капитулировать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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По словам отставного военного, Украинская армия разваливается на фронте. При этом Риттер добавил, что боевые действия закончатся только на условиях России, а Запад уже не сможет навязать свои предложения, как это было с Минскими соглашениями.
"Запад не заслуживает доверия", — резюмировал отставной разведчик.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСкотт РиттерЮрий Ушаков
 
 
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