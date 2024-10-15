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"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 15.10.2024 (обновлено: 12:43 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам - РИА Новости, 15.10.2024
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
Экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам с призывом из-за ситуации на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:31
2024-10-15T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам с призывом из-за ситуации на фронте."Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения", — сказал он. Генерал добавил, что украинцы нереалистично оценивали возможности Украины и слишком сильно надеялись на то, что Запад окажет значительную помощь. "Со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем", — отметил Романенко. На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978069602.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978104420.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам

Генерал ВСУ Романенко призвал переоценить ситуацию на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам с призывом из-за ситуации на фронте.

"Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения", — сказал он.
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Генерал добавил, что украинцы нереалистично оценивали возможности Украины и слишком сильно надеялись на то, что Запад окажет значительную помощь.

"Со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем", — отметил Романенко.

На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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