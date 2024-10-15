https://ria.ru/20241015/ukraina-1978067981.html

В Финляндии заявили об усталости Запада от поддержки Украины

В Финляндии заявили об усталости Запада от поддержки Украины - РИА Новости, 15.10.2024

В Финляндии заявили об усталости Запада от поддержки Украины

На Западе нарастает усталость от поддержки Украины, признала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в беседе с газетой Financial Times. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:42

2024-10-15T08:42

2024-10-15T10:56

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Западе нарастает усталость от поддержки Украины, признала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в беседе с газетой Financial Times. "Западные государства устают от своей поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта. <…> Это реально", — приводит издание слова Валтонен.Тем не менее министр призвала западных коллег на фоне сложившейся ситуации удвоить усилия по оказанию помощи Киеву. Она также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя как внимание, так и ресурсы и заставил многие страны задуматься о поиске решения для Украины. "Довольно многие хотели бы думать, особенно с учетом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну (конфликт на Украине. — Прим. ред.)", — добавила Валтонен.Как писал на прошлой неделе британский журнал Prospect, европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, и опасаются, что лидеры ЕС на фоне политической и экономической нестабильности начинают испытывать усталость от темы Украины. Источники издания в НАТО, в свою очередь, обеспокоены тем, что украинцы цепляются за территорию — это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

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в мире, украина, россия, нато, финляндия, ближний восток