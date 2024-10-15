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Житель Ульяновска застрелил соседей - РИА Новости, 15.10.2024
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10:03 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html
Житель Ульяновска застрелил соседей
Житель Ульяновска застрелил соседей - РИА Новости, 15.10.2024
Житель Ульяновска застрелил соседей
Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:03
2024-10-15T10:03
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали злоумышленника, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. Во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей дома по улице Варейкиса в Ульяновске о подозрительном шуме. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска. "Первоначальными следственными действиями установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей – мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. При входе в подъезд в дверном проеме сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину с оружием, который несколько раз выстрелил в них. Сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. До прибытия скорой помощи полицейские оказывали доврачебную помощь, однако нападавший скончался в присутствии медиков. По факту убийства двух человек и покушения на жизнь полицейских следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 317 УК РФ. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и следователи Железнодорожного межрайонного отдела регионального СУСК.
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ульяновск
россия
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ульяновска застрелил соседей

Житель Ульяновска застрелил из карабина соседей, посчитав, что они шумят

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали злоумышленника, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей дома по улице Варейкиса в Ульяновске о подозрительном шуме. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска.
"Первоначальными следственными действиями установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей – мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
При входе в подъезд в дверном проеме сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину с оружием, который несколько раз выстрелил в них. Сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. До прибытия скорой помощи полицейские оказывали доврачебную помощь, однако нападавший скончался в присутствии медиков.
По факту убийства двух человек и покушения на жизнь полицейских следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 317 УК РФ. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и следователи Железнодорожного межрайонного отдела регионального СУСК.
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ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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