Житель Ульяновска застрелил соседей
Житель Ульяновска застрелил из карабина соседей, посчитав, что они шумят
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали злоумышленника, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей дома по улице Варейкиса в Ульяновске о подозрительном шуме. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска.
"Первоначальными следственными действиями установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей – мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
При входе в подъезд в дверном проеме сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину с оружием, который несколько раз выстрелил в них. Сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. До прибытия скорой помощи полицейские оказывали доврачебную помощь, однако нападавший скончался в присутствии медиков.
По факту убийства двух человек и покушения на жизнь полицейских следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 317 УК РФ. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и следователи Железнодорожного межрайонного отдела регионального СУСК.
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