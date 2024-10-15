https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html

Житель Ульяновска застрелил соседей

Житель Ульяновска застрелил соседей - РИА Новости, 15.10.2024

Житель Ульяновска застрелил соседей

Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:03

2024-10-15T10:03

2024-10-15T10:03

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Житель Ульяновска застрелил соседей, посчитав, что они шумят, а затем выстрелил в полицейских, которые вынуждены были открыть ответный огонь и ликвидировали злоумышленника, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. Во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей дома по улице Варейкиса в Ульяновске о подозрительном шуме. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска. "Первоначальными следственными действиями установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей – мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. При входе в подъезд в дверном проеме сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину с оружием, который несколько раз выстрелил в них. Сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. До прибытия скорой помощи полицейские оказывали доврачебную помощь, однако нападавший скончался в присутствии медиков. По факту убийства двух человек и покушения на жизнь полицейских следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 317 УК РФ. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и следователи Железнодорожного межрайонного отдела регионального СУСК.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

ульяновск

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)