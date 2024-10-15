https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978013693.html

"Полиция заодно?" Убийство подростка вскрыло секреты городка в Казахстане

"Полиция заодно?" Убийство подростка вскрыло секреты городка в Казахстане - РИА Новости, 15.10.2024

"Полиция заодно?" Убийство подростка вскрыло секреты городка в Казахстане

Ситуация в казахстанском Талгаре, где убили 16-летнего Шерзата Болата, накаляется. В город ввели Нацгвардию — местные митингуют, требуя наказать всех причастных РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:03

казахстан

убийство

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Дина Горина. Ситуация в казахстанском Талгаре, где убили 16-летнего Шерзата Болата, накаляется. В город ввели Нацгвардию — местные митингуют, требуя наказать всех причастных к гибели мальчика. Люди уверены: он — лишь очередная жертва банды, у которой есть влиятельная крыша. РИА Новости разбиралось в ситуации."Я — хуторский"В Талгаре, что на юго-востоке страны, хорошо знают семью Шерзата: она владеет небольшим продуктовым магазином "Камажай". Сейчас у входа цветы, игрушки, записки — их приносят жители городка.Все случилось 4 октября. На кассе стоял отец мальчика Каржаубай Нурымов. Он работает фельдшером скорой помощи, но в тот вечер заменял за прилавком жену Гулбару.Ближе к полуночи вошли двое молодых людей и попросили продать пиво. Нурымов отказал, сославшись на закон. Посетителей это не устроило, началась перепалка. Тогда Каржаубай согласился отдать напитки бесплатно.Случайным свидетелем конфликта стал Шерзат. Он решил вступиться за отца, отправился на улицу за покупателями и ударил обидчика по лицу. Тот отошел в сторону, кому-то позвонил.Через несколько минут подъехала машина, из нее вышли три человека."Я сказал: "Пацаны, давайте разберемся. Я отец, за своего сына я отвечаю". И тут один из них начал мне говорить: "Меня зовут Нурбол, я хуторский, меня все знают". Я ответил: "Хорошо, что тебя все знают, но я тебя не знаю и знать не хочу. Но давай нормально разберемся, без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам", — рассказал Каржаубай Нурымов."Требовал привести сына"Инцидент вроде бы удалось уладить: агрессивные молодые люди во главе с Нурболом даже расплатились и уехали. Но через десять минут вернулись — уже на трех машинах. В это же время к магазину подошли друзья Шерзата."Я пытался выпроводить, предлагал деньги, продукты, но Нурбол требовал привести сына", — вспоминает Каржаубай.Нурымов звонил в полицию несколько раз, но там не отвечали.На улице началась драка. Каржаубай получил бутылкой по голове. Шерзата оттащили на несколько метров, избивали ногами и прикладом ружья.На кадрах, снятых местными, видно, что мать пытается спасти подростка: просит остановиться, закрывает сына собственным телом. Тот уже не двигается.Как говорят очевидцы, в драке участвовали около 10-15 человек, в том числе девушки и взрослый мужчина по прозвищу Чика. Все были с ножами и огнестрельным оружием."Угрожали самоподжогом"Шерзат, его дядя и друг получили ножевые ранения. Скорая помощь, по словам родственников, вовремя не приехала. Пострадавших пришлось везти в больницу самим.Подросток скончался в реанимации, не приходя в сознание. Остальные пострадавшие все еще в больнице.В тот же день семерых участников инцидента задержала алма-атинская полиция. На кадры, опубликованные одним из сотрудников, попал момент задержания: из мерседеса W140 (в народе его называют "кабан") вытаскивают пару человек. Еще нескольких обнаружили на территории частного дома. Их, по сообщениям прокуратуры региона, отправили в СИЗО на два месяца.Однако горожан это не устроило. По мнению местных, некоторые фигуранты могут уйти от наказания, потому что у них влиятельные родственники. Седьмого октября перед зданием талгарской полиции 150 человек устроили митинг. Люди с канистрами в руках угрожали устроить самоподжог и перекрыли улицы, требуя объективного расследования.Тогда министр внутренних дел республики Ержан Саденов взял дело под особый контроль."Взяли под охрану"Местные считают, что в убийстве Шерзата замешана группировка "хуторских". Так местные называют банду из жителей нескольких сел в округе Талгара — Акбулака, Береке и Рыскулово. Силовики эту информацию отрицают. По словам и. о. начальника департамента полиции Алма-Атинской области Серика Шалхарова, ни о какой ОПГ речь не идет.Через несколько дней после гибели подростка, 12 октября, дом в селе Азат, принадлежавший семье Шерзата Болата, сгорел. По словам соседей, за несколько дней до пожара в поселке ездили две машины без номеров, одна из которых — мерседес "кабан".То, что дом намеренно подожгли, подтвердила и Генпрокуратура Казахстана. "Создана межведомственная следственно-оперативная группа, — сообщили в ведомстве. — Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан".Обошлось без жертв. По словам родственников, в доме никто не проживает, на участке держат животных. Однако семью все же взяли под круглосуточную охрану."Рой себе могилу"После пожара отец погибшего стал получать угрозы с неизвестных номеров. "Моему сыну звонят и говорят: "Рой себе могилу рядом с сыном". Угрожают ему. Нам нужна помощь", — сказала бабушка убитого подростка Жумабике Нурымова.Каржаубай записал видеообращение к согражданам — просил их не выходить на митинги ради собственной безопасности."Мне уже несколько раз угрожали по телефону, даже увозили. Были случаи, когда меня обманом приглашали на улицу, представляясь юристами, адвокатами, сокурсниками. Я прошу людей: пусть больше не будет кровопролития. Я настаиваю на открытом суде", — сказал он.К делу подключился правозащитник Айтбек Амангельды — брат Салтанат Нукеновой, которую осенью прошлого года до смерти забил гражданский муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Судебный процесс над ним стал одним из самых громких за всю историю республики.Амангельды привлек команду адвокатов и в социальных сетях отчитывается о проделанной работе. Для этого создали отдельную страницу, посвященную Шерзату.В городе же ситуация только накаляется — 13 октября Национальная гвардия Казахстана вывела патрули на улицы Талгара. Местные уверены: пока остальных членов криминальной группировки не задержат, бесчинства не прекратятся. А значит, могут быть новые жертвы.

https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, убийство