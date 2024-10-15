"Полиция заодно?" Убийство подростка вскрыло секреты городка в Казахстане
Брат Салтанат Нукеновой стал защитником семьи убитого в Казахстане подростка
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Дина Горина. Ситуация в казахстанском Талгаре, где убили 16-летнего Шерзата Болата, накаляется. В город ввели Нацгвардию — местные митингуют, требуя наказать всех причастных к гибели мальчика. Люди уверены: он — лишь очередная жертва банды, у которой есть влиятельная крыша. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Я — хуторский"
В Талгаре, что на юго-востоке страны, хорошо знают семью Шерзата: она владеет небольшим продуктовым магазином "Камажай". Сейчас у входа цветы, игрушки, записки — их приносят жители городка.
Все случилось 4 октября. На кассе стоял отец мальчика Каржаубай Нурымов. Он работает фельдшером скорой помощи, но в тот вечер заменял за прилавком жену Гулбару.
Ближе к полуночи вошли двое молодых людей и попросили продать пиво. Нурымов отказал, сославшись на закон. Посетителей это не устроило, началась перепалка. Тогда Каржаубай согласился отдать напитки бесплатно.
© Фото : соцсетиИмпровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
© Фото : соцсети
Импровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
Случайным свидетелем конфликта стал Шерзат. Он решил вступиться за отца, отправился на улицу за покупателями и ударил обидчика по лицу. Тот отошел в сторону, кому-то позвонил.
Через несколько минут подъехала машина, из нее вышли три человека.
"Я сказал: "Пацаны, давайте разберемся. Я отец, за своего сына я отвечаю". И тут один из них начал мне говорить: "Меня зовут Нурбол, я хуторский, меня все знают". Я ответил: "Хорошо, что тебя все знают, но я тебя не знаю и знать не хочу. Но давай нормально разберемся, без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам", — рассказал Каржаубай Нурымов.
"Требовал привести сына"
Инцидент вроде бы удалось уладить: агрессивные молодые люди во главе с Нурболом даже расплатились и уехали. Но через десять минут вернулись — уже на трех машинах. В это же время к магазину подошли друзья Шерзата.
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"Я пытался выпроводить, предлагал деньги, продукты, но Нурбол требовал привести сына", — вспоминает Каржаубай.
© iStock.com / Oleg ElkovГруппа подростков
© iStock.com / Oleg Elkov
Группа подростков
Нурымов звонил в полицию несколько раз, но там не отвечали.
На улице началась драка. Каржаубай получил бутылкой по голове. Шерзата оттащили на несколько метров, избивали ногами и прикладом ружья.
На кадрах, снятых местными, видно, что мать пытается спасти подростка: просит остановиться, закрывает сына собственным телом. Тот уже не двигается.
Как говорят очевидцы, в драке участвовали около 10-15 человек, в том числе девушки и взрослый мужчина по прозвищу Чика. Все были с ножами и огнестрельным оружием.
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"Угрожали самоподжогом"
Шерзат, его дядя и друг получили ножевые ранения. Скорая помощь, по словам родственников, вовремя не приехала. Пострадавших пришлось везти в больницу самим.
Подросток скончался в реанимации, не приходя в сознание. Остальные пострадавшие все еще в больнице.
В тот же день семерых участников инцидента задержала алма-атинская полиция. На кадры, опубликованные одним из сотрудников, попал момент задержания: из мерседеса W140 (в народе его называют "кабан") вытаскивают пару человек. Еще нескольких обнаружили на территории частного дома. Их, по сообщениям прокуратуры региона, отправили в СИЗО на два месяца.
© Sputnik / Анатолий Устиненко | Перейти в медиабанкСотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты
© Sputnik / Анатолий Устиненко
Сотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты
Однако горожан это не устроило. По мнению местных, некоторые фигуранты могут уйти от наказания, потому что у них влиятельные родственники. Седьмого октября перед зданием талгарской полиции 150 человек устроили митинг. Люди с канистрами в руках угрожали устроить самоподжог и перекрыли улицы, требуя объективного расследования.
Тогда министр внутренних дел республики Ержан Саденов взял дело под особый контроль.
"Взяли под охрану"
Местные считают, что в убийстве Шерзата замешана группировка "хуторских". Так местные называют банду из жителей нескольких сел в округе Талгара — Акбулака, Береке и Рыскулово. Силовики эту информацию отрицают. По словам и. о. начальника департамента полиции Алма-Атинской области Серика Шалхарова, ни о какой ОПГ речь не идет.
Через несколько дней после гибели подростка, 12 октября, дом в селе Азат, принадлежавший семье Шерзата Болата, сгорел. По словам соседей, за несколько дней до пожара в поселке ездили две машины без номеров, одна из которых — мерседес "кабан".
© iStock.com / shironosovГруппа подростков
© iStock.com / shironosov
Группа подростков
То, что дом намеренно подожгли, подтвердила и Генпрокуратура Казахстана. "Создана межведомственная следственно-оперативная группа, — сообщили в ведомстве. — Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан".
Обошлось без жертв. По словам родственников, в доме никто не проживает, на участке держат животных. Однако семью все же взяли под круглосуточную охрану.
"Рой себе могилу"
После пожара отец погибшего стал получать угрозы с неизвестных номеров. "Моему сыну звонят и говорят: "Рой себе могилу рядом с сыном". Угрожают ему. Нам нужна помощь", — сказала бабушка убитого подростка Жумабике Нурымова.
Каржаубай записал видеообращение к согражданам — просил их не выходить на митинги ради собственной безопасности.
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"Мне уже несколько раз угрожали по телефону, даже увозили. Были случаи, когда меня обманом приглашали на улицу, представляясь юристами, адвокатами, сокурсниками. Я прошу людей: пусть больше не будет кровопролития. Я настаиваю на открытом суде", — сказал он.
© Depositphotos.com / pavelrummeАнтисоциальное поведение
© Depositphotos.com / pavelrumme
Антисоциальное поведение
К делу подключился правозащитник Айтбек Амангельды — брат Салтанат Нукеновой, которую осенью прошлого года до смерти забил гражданский муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Судебный процесс над ним стал одним из самых громких за всю историю республики.
Амангельды привлек команду адвокатов и в социальных сетях отчитывается о проделанной работе. Для этого создали отдельную страницу, посвященную Шерзату.
В городе же ситуация только накаляется — 13 октября Национальная гвардия Казахстана вывела патрули на улицы Талгара. Местные уверены: пока остальных членов криминальной группировки не задержат, бесчинства не прекратятся. А значит, могут быть новые жертвы.