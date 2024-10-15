https://ria.ru/20241015/talgar-1978087014.html
В Казахстане сняли с поста мэра Талгара после резонансного убийства
В Казахстане сняли с поста мэра Талгара после резонансного убийства - РИА Новости, 15.10.2024
В Казахстане сняли с поста мэра Талгара после резонансного убийства
Мэра города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана сняли с должностей после произошедшего там убийства... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:01
2024-10-15T11:01
2024-10-15T16:40
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АЛМА-АТА, 15 окт — РИА Новости. Мэра города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана сняли с должностей после произошедшего там убийства 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба администрации Талгарского района."За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким (мэр. — Прим. ред.) города Талгара Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей. Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте областной администрации.В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей — по словам отца погибшего подростка, их было 13, они оказались вооружены ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение.Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, дело взято под контроль генеральным прокурором Казахстана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, алма-атинская область
Казахстан, В мире, Алма-Атинская область
В Казахстане сняли с поста мэра Талгара после резонансного убийства
Мэра Талгара в Казахстане сняли с должности после убийства 16-летнего подростка
АЛМА-АТА, 15 окт — РИА Новости. Мэра города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана сняли с должностей после произошедшего там убийства 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба администрации Талгарского района.
«
"За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким (мэр. — Прим. ред.) города Талгара Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей. Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте областной администрации.
В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей — по словам отца погибшего подростка, их было 13, они оказались вооружены ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение.
Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, дело взято под контроль генеральным прокурором Казахстана.