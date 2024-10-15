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США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2024
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23:52 15.10.2024 (обновлено: 00:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ssha-1978238726.html
США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова
США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2024
США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова
США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-15T23:52
2024-10-16T00:27
россия
сша
корейский полуостров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и всё свалить на ими же поневоле вовлеченных. Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт", — написала дипломат в своем Telegram-канале.Она добавила, что у Сеула и Токио, которые являются критическими точками безопасности региона, не имеют достаточно воли, чтобы "сбросить с себя рабское иго американских манипуляций ими".
https://ria.ru/20241015/koreya-1978168828.html
россия
сша
корейский полуостров
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россия, сша, корейский полуостров, мария захарова, в мире
Россия, США, Корейский полуостров, Мария Захарова, В мире
США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова

Захарова: США повышают риск конфликта на Корейском полуострове

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и всё свалить на ими же поневоле вовлеченных. Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт", — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она добавила, что у Сеула и Токио, которые являются критическими точками безопасности региона, не имеют достаточно воли, чтобы "сбросить с себя рабское иго американских манипуляций ими".
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