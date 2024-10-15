https://ria.ru/20241015/ssha-1978238726.html

США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова

США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2024

США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова

США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-15T23:52

2024-10-15T23:52

2024-10-16T00:27

россия

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корейский полуостров

мария захарова

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США — единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и всё свалить на ими же поневоле вовлеченных. Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт", — написала дипломат в своем Telegram-канале.Она добавила, что у Сеула и Токио, которые являются критическими точками безопасности региона, не имеют достаточно воли, чтобы "сбросить с себя рабское иго американских манипуляций ими".

https://ria.ru/20241015/koreya-1978168828.html

россия

сша

корейский полуостров

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россия, сша, корейский полуостров, мария захарова, в мире