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"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 15.10.2024 (обновлено: 16:54 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации
"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024
"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации
Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:51
2024-10-15T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
запорожская область
сергей шойгу
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. &lt;…&gt; Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ находятся в тяжелом положении на всех участках фронта. При этом их фундаментальная проблема заключается в отсутствии обученных военных, пояснил Джонсон."По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить", — резюмировал аналитик.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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в мире, донбасс, запорожская область, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Запорожская область, Сергей Шойгу, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации

Джонсон: ВСУ могут неожиданно потерпеть крах на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
Вчера, 08:00
По словам эксперта, ВСУ находятся в тяжелом положении на всех участках фронта. При этом их фундаментальная проблема заключается в отсутствии обученных военных, пояснил Джонсон.
"По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить", — резюмировал аналитик.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЗапорожская областьСергей ШойгуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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