https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html

"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации

"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024

"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации

Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:51

2024-10-15T14:51

2024-10-15T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

запорожская область

сергей шойгу

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ находятся в тяжелом положении на всех участках фронта. При этом их фундаментальная проблема заключается в отсутствии обученных военных, пояснил Джонсон."По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить", — резюмировал аналитик.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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в мире, донбасс, запорожская область, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины