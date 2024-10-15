https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978056366.html
Сийярто рассказал о возможной сделке Венгрии с "Газпромом" на 2025 год
Сийярто рассказал о возможной сделке Венгрии с "Газпромом" на 2025 год - РИА Новости, 15.10.2024
Сийярто рассказал о возможной сделке Венгрии с "Газпромом" на 2025 год
Венгрия и "Газпром" обсуждают сделку на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены - для увеличения объемов... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:06
2024-10-15T04:06
2024-10-15T04:11
экономика
венгрия
газпром
петер сийярто
турецкий поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром" обсуждают сделку на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены - для увеличения объемов импортируемого топлива планируется задействовать весь потенциал "Турецкого потока", заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.На газовом форуме в Санкт-Петербурге "Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию."По сути мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (допсоглашение - ред.) на последний квартал этого года, который охватывает дополнительные объемы (газа – ред.) по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о сделке на следующий год", - сказал Сийярто.По его словам, сделка будет заключаться в увеличении закупаемых объемов."Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода "Турецкий поток". Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - отметил он.Глава венгерского МИД добавил, что подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с "Газпромом" закрепляет и на будущие годы практику допсоглашений к долгосрочным контрактам, которые гарантируют конкурентность цены.Честное сотрудничество между "Газпромом" и Венгрией было стабильной основой для безопасного снабжения страны, за весь длительный срок взаимодействия Будапешт не сталкивался с проблемами, подчеркнул Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
https://ria.ru/20241013/siyyarto-1977798011.html
https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html
https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html
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экономика, венгрия, газпром, петер сийярто, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Газпром, Петер Сийярто, Турецкий поток
Сийярто рассказал о возможной сделке Венгрии с "Газпромом" на 2025 год
Сийярто: Венгрия обсуждает сделку о дополнительных закупках газа в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром" обсуждают сделку на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены - для увеличения объемов импортируемого топлива планируется задействовать весь потенциал "Турецкого потока", заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
На газовом форуме в Санкт-Петербурге
"Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.
"По сути мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (допсоглашение - ред.) на последний квартал этого года, который охватывает дополнительные объемы (газа – ред.) по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о сделке на следующий год", - сказал Сийярто.
По его словам, сделка будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.
"Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода "Турецкий поток". Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - отметил он.
Глава венгерского МИД добавил, что подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с "Газпромом" закрепляет и на будущие годы практику допсоглашений к долгосрочным контрактам, которые гарантируют конкурентность цены.
Честное сотрудничество между "Газпромом" и Венгрией было стабильной основой для безопасного снабжения страны, за весь длительный срок взаимодействия Будапешт не сталкивался с проблемами, подчеркнул Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию
(из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию
. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.